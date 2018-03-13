《異動股》ＩＧＧ（００７９９）早前獲中銀國際升目標價，升４％

《經濟通通訊社１３日專訊》ＩＧＧ（００７９９）早前獲中銀國際升目標價至１２﹒３元

，評級維持「買入」，現價升４％，報１１﹒４８元；成交約５２７萬股，涉資６０１５萬元。

ＩＧＧ首席運營官許元早前於全年業績會上表示，旗艦遊戲《王國紀元》增長趨勢尚未見頂

，遊戲表現由市場推廣活動的生命周期來決定。他形容《王國紀元》的生命周期尤如２０歲的年

輕人，而每月活躍用戶由去年１１月的７００萬人增至今年２月的１２００萬人，在每月活躍用

戶持續增長的情況下，將會帶動盈利向上。

許氏透露，現時該公司遊戲以戰爭及策略類為主，未來有意拓展女性玩家市場。他認為，內

地政府針對遊戲研發的監管對公司影響不大，因產品主要針對成年用戶，而且獲得監管當局正規

批准。他又指《王國紀元》去年爆發性增長，主要由內地Ａｎｄｒｉｏｄ市場帶動，未來重點發

展人口密度高的地區。他表示，在香港路演完成後，將會到訪印尼、巴西及杜拜，將會加強上述

地區的本地化工作。

ＩＧＧ早前公布截至２０１７年１２月３１日止年度業績，純利１﹒５６億（美元．下同）

，按年增１﹒１倍，每股盈利０﹒１１７２元，息１４港仙，即１﹒８美分。

期內，收入６﹒１億元，增８８﹒５％，毛利４﹒１億元，增８９﹒４％。（ｆｆ）

