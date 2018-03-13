《異動股》農行（１２８８）升幅擴至逾４％，中金續望７﹒９元

《經濟通通訊社１３日專訊》農行（０１２８８）急升４﹒２５％，報４﹒６６元；成交約

１﹒６４億股，涉資７﹒５６億元。Ａ股（滬：６０１２８８）現價４﹒１３元人民幣，升

２﹒４８％，成交１６﹒５２億元人民幣，涉及４﹒０３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

９﹒２４％。

農行獲中金維持目標價７﹒９元及「買入」評級；大摩亦續望６﹒５元維持「增持」；瑞信

則續予５﹒４元，維持「跑贏大市」。

農行昨日（１２日）收市後公布２０１７年度業績快報，去年淨利潤１９２９﹒６２億元人

民幣，按年升４﹒９％，基本每股收益０﹒５８元人民幣。

同時，農行亦宣布董事會批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股，募集資金規模

不超過１０００億元人民幣，扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。本次非

公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有

限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）。

另外，兩會期間公布的機構改革報告指，擬合併銀監保監，組建中國銀行保險監督管理委員

會。另一方面，中銀監、人行、中證監、中保監和中國外匯局聯合支持商業銀行資本工具創新，

擴大補充資本渠道。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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建設銀行（００９３９） ８﹒６２元 升１﹒４１％

中信銀行（００９９８） ５﹒８４元 升２﹒１０％

農業銀行（０１２８８） ４﹒６６元 升４﹒２５％

工商銀行（０１３９８） ７﹒１４元 升１﹒２８％

民生銀行（０１９８８） ８﹒２１元 升０﹒９８％

招商銀行（０３９６８） ３５﹒２５元 升０﹒４３％

中國銀行（０３９８８） ４﹒４４元 升１﹒８３％

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