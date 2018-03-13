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13/03/2018 09:49

《異動股》農行（１２８８）升幅擴至逾４％，中金續望７﹒９元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》農行（０１２８８）急升４﹒２５％，報４﹒６６元；成交約
１﹒６４億股，涉資７﹒５６億元。Ａ股（滬：６０１２８８）現價４﹒１３元人民幣，升
２﹒４８％，成交１６﹒５２億元人民幣，涉及４﹒０３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
９﹒２４％。
　　農行獲中金維持目標價７﹒９元及「買入」評級；大摩亦續望６﹒５元維持「增持」；瑞信
則續予５﹒４元，維持「跑贏大市」。　　
　　農行昨日（１２日）收市後公布２０１７年度業績快報，去年淨利潤１９２９﹒６２億元人
民幣，按年升４﹒９％，基本每股收益０﹒５８元人民幣。
　　同時，農行亦宣布董事會批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股，募集資金規模
不超過１０００億元人民幣，扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。本次非
公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有
限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（０１３３６）
（滬：６０１３３６）。
　　另外，兩會期間公布的機構改革報告指，擬合併銀監保監，組建中國銀行保險監督管理委員
會。另一方面，中銀監、人行、中證監、中保監和中國外匯局聯合支持商業銀行資本工具創新，
擴大補充資本渠道。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行（００９３９）　　　８﹒６２元　　　升１﹒４１％
　　中信銀行（００９９８）　　　５﹒８４元　　　升２﹒１０％
　　農業銀行（０１２８８）　　　４﹒６６元　　　升４﹒２５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　７﹒１４元　　　升１﹒２８％
　　民生銀行（０１９８８）　　　８﹒２１元　　　升０﹒９８％
　　招商銀行（０３９６８）　　３５﹒２５元　　　升０﹒４３％
　　中國銀行（０３９８８）　　　４﹒４４元　　　升１﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｇｌ）

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