【銀保合併】國務院：合併銀監保監，解決職責不清交叉監管等問題

《經濟通通訊社兩會採訪組１３日北京專電》中國公布機構改革報告，將中銀監和中保監的

職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會。

提請審議的國務院機構改革方案的議案提出，金融是現代經濟的核心，必須高度重視防控金

融風險、保障國家金融安全。為深化金融監管體制改革，解決現行體制存在的監管職責不清晰、

交叉監管和監管空白等問題，強化綜合監管，優化監管資源配置，更好統籌系統重要性金融機構

監管，逐步建立符合現代金融特點、統籌協調監管、有力有效的現代金融監管框架，守住不發生

系統性金融風險的底線。

方案提出，將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會的職責整合，組建中國

銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位。其主要職責是，依照法律法規統一監督管

理銀行業和保險業，維護銀行業和保險業合法、穩健運行，防範和化解金融風險，保護金融消費

者合法權益，維護金融穩定。

將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會擬訂銀行業、保險業重要法律法規

草案和審慎監管基本制度的職責划入中國人民銀行。不再保留中國銀行業監督管理委員會、中國

保險監督管理委員會。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

