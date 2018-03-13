《午市前瞻》中資金融股見起色，港股短線有望破３１８００點

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普上周簽署的新關稅措施拖累工業股走低，但科

技股有追捧，納指再破頂，收漲２７點報７５８８點；惟道指收跌１５７點報２５１７８點。港

股隨外圍低開２４點報３１５７０後，最多跌１３２點至３１４６１半日低位，其後隨騰訊

（００７００）走高、中資金融股造好下，曾一度刺激大市倒升１１５點高見３１７０９，惟午

市尾段重磅股沽壓強勁，港股反覆向下，最終半日跌８６點或０﹒２７％，報３１５０７。主板

成交６３６﹒４４億元。

國指軟３０點或０﹒２４％，報１２７２７點。滬指報３３１９，跌７點或０﹒２３％。



＊中行升幅冠藍籌，中海油跑輸恆指股＊



內地在「兩會」期間公布的機構改革報告指，擬合併銀監保監，組建中國銀行保險監督管理

委員會。農行（０１２８８）去年淨利潤１９２９﹒６２億元人民幣，按年升４﹒９％，加上Ａ

擬配Ａ股集資，刺激Ｈ股股價造好，半日漲５﹒１５％，報４﹒７元；建行（００９３９）升０

﹒５９％，報８﹒５５元；工行（０１３９８）升１﹒２８％，報７﹒１４元；中行

（０３９８８）半日漲１﹒８３％，報４﹒４４元，暫表現最佳藍籌股。

會德豐（０００２０）獲摩通續予「增持」評級，目標價６３﹒１元不變，半日漲

０﹒９２％，報６０﹒４元；九倉（００００４）微升０﹒１７％，報２８﹒９５元。

恆生（０００１１）獲大摩維持其「增持」評級，目標價由２２０元上調至２４０元，半日

升１﹒４８％，報１９２﹒４元；匯控（００００５）稍跌０﹒３２％，報７７﹒１５元。

大價藍籌股方面，港交所（００３８８）跌１﹒０３％，報２８９﹒２元；騰訊

（００７００）跌０﹒７４％，報４５６﹒６元；瑞聲（０２０１８）跌１﹒０６％，報

１５８﹒９元。

油價向下，中海油（００８８３）挫２﹒５９％，報１１﹒２８元，暫表現最差恆指股。



＊三大電訊股走低，中華煤氣逆市造好＊



大摩及大和均唱淡三大電訊股目標價，中移動（００９４１）捱沽，半日跌１﹒３１％，報

７１﹒６元；中國電信（００７２８）跌２﹒６１％，報３﹒３６元；中國聯通（００７６２）

跌１﹒６３％，報９﹒６５元。

中華煤氣（００００３）逆市造好，半日升１﹒５４％，報１５﹒８６元，盤中高見

１５﹒９元破頂。

金斯瑞（０１５４８）將於本周五（１６日），半日炒高６﹒１９％，報３０﹒９元。

紫光（００３６５）料去年度扭虧為盈，半日揚１２﹒９３％，報４﹒６３元。



＊姚浩然：整體形勢偏好，吼新經濟股＊



時富資產管理董事總經濟姚浩然對《經濟通通訊社》表示，港股短期形勢偏好，主要由於外

圍局面亦有改善。首先美股方面納指創新高，雖然二月底市場憂慮貿易戰，但近期美股的跌幅不

如二月初一樣，會出現過千點的跌幅。另外，現時市場投資者明顯傾向購買新經濟股，因為新經

濟股與通脹關連度低，另外又可以避免貿易戰風險。Ａ股方面，近期亦已有不少新經濟股份創新

高，因此姚氏認為，軟件股、藥股、賭博彩股等走勢會繼續良好，投資者可以留意。

對於大市整體方面，早前匯控、中移動，中資金融股拖累了恆指表現，但近來新經濟股向上

，中資金融股又見起色，恆指能夠看高一線。短期目標先以３１８００點為目標，待突破該位置

後大市有機會再上３２３００至３２４００點。支持位則大約位於五十天線３１２９４點。（ｆ

ｆ、ｇｖ）

