《美元走勢－羅明立》市場焦點已轉向美國加息步伐

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０６﹒９０ １０６﹒２５ １０６﹒７７
歐元╱美元 １﹒２３４５ １﹒２３２４ １﹒２３２８
英鎊╱美元 １﹒３９１２ １﹒３８７９ １﹒３８９０
美元╱瑞郎 ０﹒９４８６ ０﹒９４６５ ０﹒９４７９
美元╱港元 ７﹒８４０４ ７﹒８３７４ ７﹒８３９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》星期一（１２日）市場沒有重要數據公布，焦點仍然放在美聯儲的議息步伐上
，美國工資升幅放緩削弱市場對加息的預期，美股近期反覆造好，納指更再創新高。但美元匯價
只維持於９０附近窄幅波動，反映市場仍有所觀望，並需要更多數據去評估美聯儲對加息的取態
。根據利率期貨顯示，３月加息的機會達到１００％，而６月加息的機會也有７７％。市場現在
關注的已不是加息與否，而是加息的步伐，到底今年美國是加３次息還是４次，這將決定美元是
否會轉強，市場正想由新美聯儲主席的講話口中找到線索。
＊日圓長線將會向好＊
在美元沒有方向的情況下，日圓匯價上升，日本首相安倍晉三及副首相麻生太郎捲入平價賣
地的醜聞，美元由１０６低位反彈接近１０７，短期可能支持美元上試高位。不過，央行２月買
債力度放緩，市場會繼續炒作收水的消息。此外日本的Ｂａｓｉｃ Ｂａｌａｎｃｅ中，可以發
現資金正改變流向，日本以美元計價的海外投資額正大幅放緩，而海外資金則開始選擇流入日股
。這新趨勢下，日圓長線將會向好。１０８╱１０８﹒５０阻力大，中線可候高沽美元。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 沽出日圓 １０６﹒５０ １０７﹒５０ １０６﹒００
歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２９０ １﹒２４５０ １﹒２２４０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》