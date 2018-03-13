《經濟通通訊社１３日專訊》賓仕國際（０１７０５）明天（１４日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價１﹒８８元，較招股價１元高出８８％。其後升幅擴大，一度高見２﹒６４
元，高招股價１﹒６４倍。收報２﹒２７元，高招股價１﹒２７倍。每手４０００股，若不計手
續費，每手賺５０８０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報２﹒３元，高招股價１﹒３倍，若不計手續費
，每手賺５２００元。（ｃｈ）
13/03/2018 18:47
【新股上市】賓仕（１７０５）暗盤收市升１﹒３倍每手賺逾五千元
《經濟通通訊社１３日專訊》賓仕國際（０１７０５）明天（１４日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價１﹒８８元，較招股價１元高出８８％。其後升幅擴大，一度高見２﹒６４
元，高招股價１﹒６４倍。收報２﹒２７元，高招股價１﹒２７倍。每手４０００股，若不計手
續費，每手賺５０８０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報２﹒３元，高招股價１﹒３倍，若不計手續費
，每手賺５２００元。（ｃｈ）
|生財有道13/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－5G概念】長飛光纖具龍頭優勢 中通服訂單增長穩
|生財有道13/03/2018
【銀保合併】姚浩然：兩監合併影響微 農行發股增資降撥備增盈利
|生財有道13/03/2018
【兩會直擊】簡列機構改革方案：新建國家監察委員會 合併銀保監
|中國故事13/03/2018
【銀保合併】完善金融監管勢令流動性更緊 倒逼內銀未雨綢繆
|生財有道13/03/2018
【周期天王】資產價格明年現最終低點? 信自己VS信周期
|國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰