【新股上市】賓仕（１７０５）暗盤收市升１﹒３倍每手賺逾五千元

《經濟通通訊社１３日專訊》賓仕國際（０１７０５）明天（１４日）掛牌，今日於輝立暗

盤交易系統，開市價１﹒８８元，較招股價１元高出８８％。其後升幅擴大，一度高見２﹒６４

元，高招股價１﹒６４倍。收報２﹒２７元，高招股價１﹒２７倍。每手４０００股，若不計手

續費，每手賺５０８０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報２﹒３元，高招股價１﹒３倍，若不計手續費

，每手賺５２００元。（ｃｈ）

