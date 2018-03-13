《經濟通通訊社１３日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，今年首兩個月集團港澳零售銷
售按年上升１４﹒６％，同店銷售亦錄得１１﹒１％升幅，交易宗數和每宗交易平均金額則分別
上升９﹒０％及５﹒２％，整體銷售表現合符預期。
公司指，銷售增長為人流增加及客人消費增加所帶動，本地客及內地客的交易量分別上升
６﹒３％及１２﹒５％，而每宗交易平均金額亦分別上升４﹒６％及３﹒６％。
受惠於零售市道復甦，集團表示對港澳市場未來發展表現謹慎樂觀，並將繼續積極優化產品
組合及提升顧客購物體驗。（ｋｙ）
13/03/2018 16:53
莎莎（１７８）首兩個月港澳零售額增近１５％，同店銷售升１１％
《經濟通通訊社１３日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，今年首兩個月集團港澳零售銷
售按年上升１４﹒６％，同店銷售亦錄得１１﹒１％升幅，交易宗數和每宗交易平均金額則分別
上升９﹒０％及５﹒２％，整體銷售表現合符預期。
公司指，銷售增長為人流增加及客人消費增加所帶動，本地客及內地客的交易量分別上升
６﹒３％及１２﹒５％，而每宗交易平均金額亦分別上升４﹒６％及３﹒６％。
受惠於零售市道復甦，集團表示對港澳市場未來發展表現謹慎樂觀，並將繼續積極優化產品
組合及提升顧客購物體驗。（ｋｙ）
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