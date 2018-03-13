莎莎（１７８）首兩個月港澳零售額增近１５％，同店銷售升１１％

《經濟通通訊社１３日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，今年首兩個月集團港澳零售銷

售按年上升１４﹒６％，同店銷售亦錄得１１﹒１％升幅，交易宗數和每宗交易平均金額則分別

上升９﹒０％及５﹒２％，整體銷售表現合符預期。

公司指，銷售增長為人流增加及客人消費增加所帶動，本地客及內地客的交易量分別上升

６﹒３％及１２﹒５％，而每宗交易平均金額亦分別上升４﹒６％及３﹒６％。

受惠於零售市道復甦，集團表示對港澳市場未來發展表現謹慎樂觀，並將繼續積極優化產品

組合及提升顧客購物體驗。（ｋｙ）

