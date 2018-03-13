《再戰明天》日本央行公布會議記錄，內地公布零售銷售及工業生產

《經濟通通訊社１３日專訊》明早，日本央行公布會議記錄，內地公布零售銷售及工業生產

，明午，歐洲央行總裁德拉吉出席會議。



＊日本央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：５０ａｍ，日本央行發布１月２２－２３日貨幣

政策會議的會議記錄。

６：０５ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特在Ｋａｎｇａ Ｎｅｗｓ ＤＣＭ峰會發表演講。

５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。



＊兩會會議繼續進行＊



明早９：００ａｍ，全國政協主席團常務主席會議第二次會議。１０：００ａｍ，全國政協

主席團第三次會議，通過政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員候選人名單

。

明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議審議國務院機構改革方案。同時，全國政協十

三屆一次會議第四次全體會議，選舉政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員

。



＊歐洲央行總裁德拉吉出席會議＊



明午４：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在「歐洲央行及其觀察家」會議上致辭；

４：４５ｐｍ，首席經濟學家普雷特在該會議參加「評估量化寬鬆與政策正常化挑戰」的討論。

３：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾參加Ｆｉｎ Ｌｅａｐ籌辦的一場金融科技企業活動；另

參加一場就「零利率政策」的小組討論（４：１５ｐｍ）



＊日本公布１月核心機械訂單＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布２月出口物價和進口物價。７：００ａｍ，南韓

公布２月失業率（經季節調整），料由３﹒６％升上３﹒７％。７：３０ａｍ，澳洲公布

Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。７：５０ａｍ，日本公布１月核心機械訂單月率，料由下滑

１１﹒９％升上５﹒２％；年率跌幅料由５％窄至０﹒７％。



＊內地公布零售銷售及工業生產＊



１０：００ａｍ，中國公布２月城鎮固定資產投資（年初至今），年率料由７﹒２％降至

７％；工業生產（年初至今）年率料由６﹒６％下滑至６﹒２％。內地２月零售銷售（年初至今

）年率料由１０﹒２％降至９﹒８％。

明午３：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒７％升上０﹒５％；

年率料由１﹒６％降至１﹒４％。



＊亞洲實業和賓仕首日掛牌，國泰派業績＊



在本港，明日，亞洲實業（０１７３７）和賓仕國際（０１７０５）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：國泰航空（００２９３）、新秀麗（０１９１０）、艾伯科技

（０２７０８）、遠東環球（００８３０）、先進半導體（０３３５５）、中國奧園

（０３８８３）、中駿置業（０１９６６）、保誠（０２３７８）、旭輝控股集團（００８８４

）、新城發展控股（０１０３０）、中銀航空租賃（０２５８８）和萊蒙國際（０３６８８）。

（ｈｏ）

