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13/03/2018 19:04

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，內地公布零售銷售及工業生產

　　《經濟通通訊社１３日專訊》明早，日本央行公布會議記錄，內地公布零售銷售及工業生產
，明午，歐洲央行總裁德拉吉出席會議。

＊日本央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：５０ａｍ，日本央行發布１月２２－２３日貨幣
政策會議的會議記錄。
　　６：０５ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特在Ｋａｎｇａ　Ｎｅｗｓ　ＤＣＭ峰會發表演講。
５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

＊兩會會議繼續進行＊

　　明早９：００ａｍ，全國政協主席團常務主席會議第二次會議。１０：００ａｍ，全國政協
主席團第三次會議，通過政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員候選人名單

　　明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議審議國務院機構改革方案。同時，全國政協十
三屆一次會議第四次全體會議，選舉政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員


＊歐洲央行總裁德拉吉出席會議＊

　　明午４：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在「歐洲央行及其觀察家」會議上致辭；
４：４５ｐｍ，首席經濟學家普雷特在該會議參加「評估量化寬鬆與政策正常化挑戰」的討論。
　　３：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾參加Ｆｉｎ　Ｌｅａｐ籌辦的一場金融科技企業活動；另
參加一場就「零利率政策」的小組討論（４：１５ｐｍ）

＊日本公布１月核心機械訂單＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布２月出口物價和進口物價。７：００ａｍ，南韓
公布２月失業率（經季節調整），料由３﹒６％升上３﹒７％。７：３０ａｍ，澳洲公布
Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。７：５０ａｍ，日本公布１月核心機械訂單月率，料由下滑
１１﹒９％升上５﹒２％；年率跌幅料由５％窄至０﹒７％。

＊內地公布零售銷售及工業生產＊

　　１０：００ａｍ，中國公布２月城鎮固定資產投資（年初至今），年率料由７﹒２％降至
７％；工業生產（年初至今）年率料由６﹒６％下滑至６﹒２％。內地２月零售銷售（年初至今
）年率料由１０﹒２％降至９﹒８％。
　　明午３：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒７％升上０﹒５％；
年率料由１﹒６％降至１﹒４％。

＊亞洲實業和賓仕首日掛牌，國泰派業績＊

　　在本港，明日，亞洲實業（０１７３７）和賓仕國際（０１７０５）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：國泰航空（００２９３）、新秀麗（０１９１０）、艾伯科技
（０２７０８）、遠東環球（００８３０）、先進半導體（０３３５５）、中國奧園
（０３８８３）、中駿置業（０１９６６）、保誠（０２３７８）、旭輝控股集團（００８８４
）、新城發展控股（０１０３０）、中銀航空租賃（０２５８８）和萊蒙國際（０３６８８）。
（ｈｏ）

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