《再戰明天》日本央行公布會議記錄，內地公布零售銷售及工業生產

《經濟通通訊社１３日專訊》明早，日本央行公布會議記錄，內地公布零售銷售及工業生產
，明午，歐洲央行總裁德拉吉出席會議。
＊日本央行公布會議記錄＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：５０ａｍ，日本央行發布１月２２－２３日貨幣
政策會議的會議記錄。
６：０５ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特在Ｋａｎｇａ Ｎｅｗｓ ＤＣＭ峰會發表演講。
５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。
＊兩會會議繼續進行＊
明早９：００ａｍ，全國政協主席團常務主席會議第二次會議。１０：００ａｍ，全國政協
主席團第三次會議，通過政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員候選人名單
。
明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議審議國務院機構改革方案。同時，全國政協十
三屆一次會議第四次全體會議，選舉政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員
。
＊歐洲央行總裁德拉吉出席會議＊
明午４：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在「歐洲央行及其觀察家」會議上致辭；
４：４５ｐｍ，首席經濟學家普雷特在該會議參加「評估量化寬鬆與政策正常化挑戰」的討論。
３：３０ｐｍ，歐洲央行執委科爾參加Ｆｉｎ Ｌｅａｐ籌辦的一場金融科技企業活動；另
參加一場就「零利率政策」的小組討論（４：１５ｐｍ）
＊日本公布１月核心機械訂單＊
在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布２月出口物價和進口物價。７：００ａｍ，南韓
公布２月失業率（經季節調整），料由３﹒６％升上３﹒７％。７：３０ａｍ，澳洲公布
Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。７：５０ａｍ，日本公布１月核心機械訂單月率，料由下滑
１１﹒９％升上５﹒２％；年率跌幅料由５％窄至０﹒７％。
＊內地公布零售銷售及工業生產＊
１０：００ａｍ，中國公布２月城鎮固定資產投資（年初至今），年率料由７﹒２％降至
７％；工業生產（年初至今）年率料由６﹒６％下滑至６﹒２％。內地２月零售銷售（年初至今
）年率料由１０﹒２％降至９﹒８％。
明午３：００ｐｍ，德國公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒７％升上０﹒５％；
年率料由１﹒６％降至１﹒４％。
＊亞洲實業和賓仕首日掛牌，國泰派業績＊
在本港，明日，亞洲實業（０１７３７）和賓仕國際（０１７０５）首日掛牌。
明日公布業績的公司有：國泰航空（００２９３）、新秀麗（０１９１０）、艾伯科技
（０２７０８）、遠東環球（００８３０）、先進半導體（０３３５５）、中國奧園
（０３８８３）、中駿置業（０１９６６）、保誠（０２３７８）、旭輝控股集團（００８８４
）、新城發展控股（０１０３０）、中銀航空租賃（０２５８８）和萊蒙國際（０３６８８）。
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