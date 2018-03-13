港燈（２６３８）去年綜合溢利３３﹒４億，末期分派２０﹒１２仙

《經濟通通訊社１３日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布２０１７年全年業績，綜合溢

利按年跌７％至３３﹒４１億元。每股股份溢利３７﹒８１仙。每股份合訂單位派發末期分派２

０﹒１２仙，按年持平。

期內酌情調整後的可供分派收入為３５﹒３８億元。收入按年升２﹒４％至１１６﹒９３億

元。除稅前溢利４４﹒３２億元。（ｊｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

