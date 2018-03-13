香港飛機工程全年轉虧蝕５﹒４億元，第二次中期股息為０﹒５元

《經濟通通訊社１３日專訊》香港飛機工程（０００４４）公布截至去年底止全年盈轉虧，

虧損為５﹒４１億元，２０１６年同期盈利為９﹒７５億元。每股虧損為３﹒２５元。

第二次中期股息為０﹒５元，連同第一次中期股息０﹒５３元。本年度共派息每股１﹒０３

元，２０１６年度每股股息總額為３﹒９元，總派息按年減少７３﹒６％。

收益為１４５﹒４６億元，按年升５﹒７％。營業淨虧損為２﹒０９億元，２０１６年同期

營業淨溢利為３８００萬元。（ｌｙ）



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