  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2018 17:45

《小傳日記》魚缸悶市內銀卻風騷，農行抽水千億最多讚！

　　《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（１２日）個別發展，道指因為工業股無力，回番１５７點收
報２５１７８，不過科技股力撐，納指成功再創新高，收漲２７點報７５８８點。
　　花旗國兩邊走，無大方向，不過唔緊要，香江魚缸今日（１３日）都大把新聞，焦點落晒喺
中資金融佬身上。先係農行（０１２８８）計劃發Ａ股籌集千億銀，創祖國增發股份之最，繼而
係阿爺決定將中銀監同中保監合併，兩單大消息夠晒震撼。
　　雖然有農行帶領祖國錢莊衝前，不過香江魚缸都仍然Ｃｈｏｋ到暈，開場微跌２４點後，曾
經碌低１３２點去到３１４６１，之後又忽然回勇，反彈番１１５點至３１７０９。忽高又忽低
，缸友頭都大晒。好彩，好友喺Ｕ盤時段贏咗個馬鼻，恆指微升７點收報３１６０１；國指有錢
莊頂住，跑贏大市，收漲４９點報１２７４６。
　　魚缸股不炒市，全日成交無太大變動，約有１１０２億銀。

＊農行有消息突然籌千億，街坊叨叨光中行士氣壯＊

　　農行噚日收市之後公布２０１７年業績快報，話舊年少少哋賺多咗５個巴仙，淨息差就增加
咗３點子，不過呢個都唔係重點，皆因該行另外宣布，董事會已經批准非公開發行Ａ股，計劃募
集資金規模不超過１０００億人仔，係祖國Ａ股增發之最，仲要有國家隊接貨！唔少大行好似中
金同大摩都覺得係正面消息，難怪農行開心跳起逾５巴仙，報４﹒７１銀，係是日最好表現國貨
佬。
　　另一方面，連阿爺都話支持商業錢莊資本工具創新，擴大補充資本渠道。其他內銀佬普遍都
做得唔錯，建行（００９３９）同工行（０１３９８）各衝前１巴仙，分別報８﹒５９銀及
７﹒１３銀；中行（０３９８８）都彈起近２巴仙，報４﹒４４銀，係最勁藍戰士。

＊銀監併保監風險誓要減，平保腳仔軟新保亦心酸＊

　　「兩會」又有新消息出台喇，大家最關心嘅金融層面都有份。阿爺今朝就發表機構改革報告
，表示要整合中銀監同埋中保監，組建中國銀行保險監督管理委員會，主要嘅職責係跟住法律同
法規，統一咁監察管理銀行業同保險業，防範同化解金融風險。
　　內銀佬今日表現唔錯，不過內險佬就普遍都腳軟軟。平保（０２３１８）碌低０﹒５巴仙，
報８６﹒４銀；新保（０１３３６）瞓低近２巴仙，報４６銀；太平（００９６６）跌低０﹒５
巴仙，報３０﹒４５銀；國壽（０２６２８）最尾就飛返起０﹒４巴仙，報２３﹒５銀。

＊大摩升目標小象開心跳，電訊佬捱沽聯通最痛苦＊

　　雖然本地錢莊嘅走勢唔夠神州錢莊勁，但係小象（０００１１）喺上個月頭嘅低位
１７１﹒９銀開始跟隨魚缸跳彈床，而且到依家仲維持喺升軌上面，走勢遠比佢阿媽大象
（００００５）省鏡。小象仲畀大摩「摩笛」唱好，「他屐」由２２０蚊升至２４０蚊，維持
「增持」，缸友好收貨，小象全日跳起近１巴仙，報１９１﹒２銀，由上個月低位計，反彈超過
１１巴仙。
　　國務院總理李克強曾經話過，神州手機上網費用貴，三大電訊佬收到風後都好識做不斷減價
，李克強喺兩會期間仲要求佢地要繼續減價，一哥神州移動（００９４１）早前曾搶先被缸友掟
貨，一度低見７０蚊。雖然之後有唔少缸友撈底，但喺減價嘅大環境下，「孖屐」已經唔多睇好
三大電訊大佬表現，大和今日仲降低佢地今明兩年嘅收入預測兼「他屐」，再加埋大摩都出手唱
淡，搞到祖國移動又再一次插水，全日跣低超過１巴仙，報７１﹒７銀；中電信（００７２８）
同樣跌咗超過１巴仙，報３﹒４銀；中聯通（００７６２）就最重傷，跣低近兩巴仙，報
９﹒６４銀。
　　創板魚毛百田石油（０８０１１）話喺菲律賓發現咗幾個油氣層，搵到石油就如同搵到金礦
一樣，百田石油坐火箭最多爆升２﹒４倍，高見０﹒５１銀，但距離十年前有多嘅歷史高位
１３﹒１８銀真係差天共地，最後埋單都升咗１﹒６倍，報０﹒３９銀。

＊藥股好反覆尾市向下碌，好消息散貨金斯瑞急挫＊

　　金斯瑞（０１５４８）舊年９月前都一直喺低位潛水，但自從旗下醫癌症嘅第四代細胞免疫
療法技術取得進展，加上又同時喺神州少數有呢項技術嘅公司，有關技術概念喺舊年８月開始被
「孖屐」炒起，金斯瑞自然成為缸友掃貨對象，單係舊年９月到依家已經爆升近３倍，勁！金斯
瑞今日又有好消息，話獲神州藥監局批准就呢項癌症療法進行臨床試驗，亦即係話佢呢項技術又
向前邁進一步，今日下半場一開市就即刻最多爆升超過８巴仙至３１﹒４５銀，但高處不勝寒，
隨即有唔少缸友喺高位「食胡」走人，最終埋單急插近９巴仙，報２６﹒５銀，由高位計就倒跌
近１６巴仙。
　　中生製藥（０１１７７）雖然繼續畀野村睇淡，維持「掟貨」評級，但今朝都仲有得升，而
且仲喺最新山頂位１６﹒０６銀插旗，但好快就喺高位碌落嚟，最終全日倒跌超過２巴仙，報
１５﹒２２銀。石藥（０１０９３）今個月開始成為國貨佬指數嘅一份子，呢位新丁氣勢相當強
勁，上個禮拜仲成為升幅最勁嘅國貨佬，噚日仲要破埋頂，但升得咁勁都係時候要唞唞，今日就
跣低近１巴仙，報１９﹒３８銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道13/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－5G概念】長飛光纖具龍頭優勢 中通服訂單增長穩
生財有道13/03/2018
【銀保合併】姚浩然：兩監合併影響微 農行發股增資降撥備增盈利
生財有道13/03/2018
【兩會直擊】簡列機構改革方案：新建國家監察委員會 合併銀保監
中國故事13/03/2018
【銀保合併】完善金融監管勢令流動性更緊 倒逼內銀未雨綢繆
生財有道13/03/2018
【周期天王】資產價格明年現最終低點? 信自己VS信周期
國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
香港街頭美食
【覓食尖沙咀】牛迷注意！平民價錢歎霜降A5和牛燒肉 6
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 6 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 3
打工秘笈
【13種Ending的含意】寫Email時，切忌濫用Thanks！ 2
健康大晒 NEW
【女人唔補好易老】７招踢走「易衰老」陋習！食療教妳如何青春不老 2
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休大快樂—分享問WHY的樂趣
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5 新文章
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
女子愛財 ． 唐德玲
一筆「多餘錢」的煩惱
形象UP！ ． 藍婷
【大碼女生顯瘦法】5招教你揀衫更得體又有品味 2
食療新意思 ． 陳沛思
【驚蟄湯水】粟米薯仔陳皮薏米瘦肉湯 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 208
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 13
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
產品簡介

【DIVA Channel Giveaway】賞睇 《貝隆夫人》

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊