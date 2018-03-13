《小傳日記》魚缸悶市內銀卻風騷，農行抽水千億最多讚！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（１２日）個別發展，道指因為工業股無力，回番１５７點收

報２５１７８，不過科技股力撐，納指成功再創新高，收漲２７點報７５８８點。

花旗國兩邊走，無大方向，不過唔緊要，香江魚缸今日（１３日）都大把新聞，焦點落晒喺

中資金融佬身上。先係農行（０１２８８）計劃發Ａ股籌集千億銀，創祖國增發股份之最，繼而

係阿爺決定將中銀監同中保監合併，兩單大消息夠晒震撼。

雖然有農行帶領祖國錢莊衝前，不過香江魚缸都仍然Ｃｈｏｋ到暈，開場微跌２４點後，曾

經碌低１３２點去到３１４６１，之後又忽然回勇，反彈番１１５點至３１７０９。忽高又忽低

，缸友頭都大晒。好彩，好友喺Ｕ盤時段贏咗個馬鼻，恆指微升７點收報３１６０１；國指有錢

莊頂住，跑贏大市，收漲４９點報１２７４６。

魚缸股不炒市，全日成交無太大變動，約有１１０２億銀。



＊農行有消息突然籌千億，街坊叨叨光中行士氣壯＊



農行噚日收市之後公布２０１７年業績快報，話舊年少少哋賺多咗５個巴仙，淨息差就增加

咗３點子，不過呢個都唔係重點，皆因該行另外宣布，董事會已經批准非公開發行Ａ股，計劃募

集資金規模不超過１０００億人仔，係祖國Ａ股增發之最，仲要有國家隊接貨！唔少大行好似中

金同大摩都覺得係正面消息，難怪農行開心跳起逾５巴仙，報４﹒７１銀，係是日最好表現國貨

佬。

另一方面，連阿爺都話支持商業錢莊資本工具創新，擴大補充資本渠道。其他內銀佬普遍都

做得唔錯，建行（００９３９）同工行（０１３９８）各衝前１巴仙，分別報８﹒５９銀及

７﹒１３銀；中行（０３９８８）都彈起近２巴仙，報４﹒４４銀，係最勁藍戰士。



＊銀監併保監風險誓要減，平保腳仔軟新保亦心酸＊



「兩會」又有新消息出台喇，大家最關心嘅金融層面都有份。阿爺今朝就發表機構改革報告

，表示要整合中銀監同埋中保監，組建中國銀行保險監督管理委員會，主要嘅職責係跟住法律同

法規，統一咁監察管理銀行業同保險業，防範同化解金融風險。

內銀佬今日表現唔錯，不過內險佬就普遍都腳軟軟。平保（０２３１８）碌低０﹒５巴仙，

報８６﹒４銀；新保（０１３３６）瞓低近２巴仙，報４６銀；太平（００９６６）跌低０﹒５

巴仙，報３０﹒４５銀；國壽（０２６２８）最尾就飛返起０﹒４巴仙，報２３﹒５銀。



＊大摩升目標小象開心跳，電訊佬捱沽聯通最痛苦＊



雖然本地錢莊嘅走勢唔夠神州錢莊勁，但係小象（０００１１）喺上個月頭嘅低位

１７１﹒９銀開始跟隨魚缸跳彈床，而且到依家仲維持喺升軌上面，走勢遠比佢阿媽大象

（００００５）省鏡。小象仲畀大摩「摩笛」唱好，「他屐」由２２０蚊升至２４０蚊，維持

「增持」，缸友好收貨，小象全日跳起近１巴仙，報１９１﹒２銀，由上個月低位計，反彈超過

１１巴仙。

國務院總理李克強曾經話過，神州手機上網費用貴，三大電訊佬收到風後都好識做不斷減價

，李克強喺兩會期間仲要求佢地要繼續減價，一哥神州移動（００９４１）早前曾搶先被缸友掟

貨，一度低見７０蚊。雖然之後有唔少缸友撈底，但喺減價嘅大環境下，「孖屐」已經唔多睇好

三大電訊大佬表現，大和今日仲降低佢地今明兩年嘅收入預測兼「他屐」，再加埋大摩都出手唱

淡，搞到祖國移動又再一次插水，全日跣低超過１巴仙，報７１﹒７銀；中電信（００７２８）

同樣跌咗超過１巴仙，報３﹒４銀；中聯通（００７６２）就最重傷，跣低近兩巴仙，報

９﹒６４銀。

創板魚毛百田石油（０８０１１）話喺菲律賓發現咗幾個油氣層，搵到石油就如同搵到金礦

一樣，百田石油坐火箭最多爆升２﹒４倍，高見０﹒５１銀，但距離十年前有多嘅歷史高位

１３﹒１８銀真係差天共地，最後埋單都升咗１﹒６倍，報０﹒３９銀。



＊藥股好反覆尾市向下碌，好消息散貨金斯瑞急挫＊



金斯瑞（０１５４８）舊年９月前都一直喺低位潛水，但自從旗下醫癌症嘅第四代細胞免疫

療法技術取得進展，加上又同時喺神州少數有呢項技術嘅公司，有關技術概念喺舊年８月開始被

「孖屐」炒起，金斯瑞自然成為缸友掃貨對象，單係舊年９月到依家已經爆升近３倍，勁！金斯

瑞今日又有好消息，話獲神州藥監局批准就呢項癌症療法進行臨床試驗，亦即係話佢呢項技術又

向前邁進一步，今日下半場一開市就即刻最多爆升超過８巴仙至３１﹒４５銀，但高處不勝寒，

隨即有唔少缸友喺高位「食胡」走人，最終埋單急插近９巴仙，報２６﹒５銀，由高位計就倒跌

近１６巴仙。

中生製藥（０１１７７）雖然繼續畀野村睇淡，維持「掟貨」評級，但今朝都仲有得升，而

且仲喺最新山頂位１６﹒０６銀插旗，但好快就喺高位碌落嚟，最終全日倒跌超過２巴仙，報

１５﹒２２銀。石藥（０１０９３）今個月開始成為國貨佬指數嘅一份子，呢位新丁氣勢相當強

勁，上個禮拜仲成為升幅最勁嘅國貨佬，噚日仲要破埋頂，但升得咁勁都係時候要唞唞，今日就

跣低近１巴仙，報１９﹒３８銀。請請！



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