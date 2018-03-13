《真知灼見－溫灼培》貿易戰如箭在弦，不利商品貨幣

《真知灼見》歐盟一直警告美國，如美國對來自歐盟的鋼材入口徵重關稅，其將採取報復。

為何歐盟對上述事件作出如此大反應？根據美國商務部２０１７年全年數字顯示，美國鋼材入口

數字中，倘以量計算，加拿大佔比最大約高達１６％；而在歐盟國家中，德國的佔比最大，但仍

只佔約４％。但若計算整個歐盟２８個成員國，其佔比則達１４％，是繼加拿大以後美國第二大

的鋼材入口地區。不過，由於歐盟的鋼材質素較優，所以就每噸鋼材計算價格相較昂貴。所以如

以入口金額計算，在美國２０１７年整體入口鋼材中，歐盟反佔第一位佔比約達２１％，加拿大

反而處第二位佔約１７％。這解釋歐盟為何在美國鋼材關稅問題上有如此大反應的原因。



＊美國入口鋼材兩成貨值來自歐盟＊



繼美國總統特朗普於過去周末於社交網站指，歐盟應降低對美國貨物入口關稅以換取美國鋼

材入口關稅的豁免。昨天（１２日）美國商務部長羅斯進一步清楚表明，特朗普政府是想要求歐

盟降低美國進口到歐盟的農產品關稅，以換取美國豁免其鋼材入口關稅。但是，歐盟委員會隨即

回應指，美國不應以單一稅項的高低而針對歐盟。事實上，歐美兩地的關稅協定是相當複雜，不

同貨品是有著不同的關稅水平。例如，美國為保護其時裝業，就特別對歐盟的衣服及鞋入口徵重

關稅。相反，歐洲為保護其農業，則對美國的農產品入口徵重稅。而整個關稅協議是經過雙方長

時間的談判結果。這可以解釋，為何現當美國單方面要求歐盟以降低美國進口的農產品關稅作交

換，歐盟作出如此反彈。



＊歐美若爆貿易戰，股市首當其衝＊



面對美國的無理要求，昨晚法國財長勒梅爾就表明，要對美國採取強硬的貿易報復手段，否

則會給予美國人感覺歐洲是容易被欺負的對象。由於歐盟與美國各不相讓，假使到本月２３日美

國仍一意孤行要對歐盟的進口鋼材徵重關稅，提防歐美之間隨時有機會爆發貿易戰。歐美作為全

球兩大經濟體，一旦爆貿易戰不單會損害雙方經濟，也會拖累全球。當這情況發生，首當其衝受

影響將是環球股市。而由於商品貨幣往往緊貼股市走，這同樣不利於商品貨幣。建議大家密切留

意上述事態發展。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

