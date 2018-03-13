《保險睿見－謝佩蘭》套裝團體保險計劃，兼顧中小企僱主僱員所需

《保險睿見》農曆年過後，部分僱員可能靜極思動，有意另謀高就。在這個離職高峰期，中

小企僱主都會大感頭痛，要在有限的資源下挽留和吸納人才，提升人力市場的競爭優勢，僱主們

究竟有何良方妙策呢？

其實，要提升僱員的工作滿意度，中小企僱主除了著眼於加薪，亦可考慮增加僱員福利，照

顧僱員所需，例如透過提供團體保險，滿足他們的保障需要。要優化團體保障，僱主們或會有一

連串的疑問：應從何入手？保費大約要多少？手續會否繁複？申請門檻又是否很高？

事實上，現時市場上有保險公司提供的一系列套裝團體保險計劃，正是為了回應中小企的獨

特需要而設。此類套裝產品提供醫療、危疾及意外等不同的保障，投保手續非常簡便，保費相宜

，申請門檻亦相當低，部分計劃甚至可供少至三名僱員的公司投保，切合中小企僱主和僱員的需

要。

以團體醫療保障為例，某些套裝計劃以每病症總限額賠償多項主要住院及手術開支，不設分

項賠償上限及墊底費，保障細節簡單直接，僱主和僱員便可更易明白其保障範圍。計劃更提供優

質的網絡醫療服務，僱員可獲得適切治療之同時，亦有助僱主控制整體索償開支。

除此之外，市場上的一些套裝危疾保障計劃，更向僱主提供現金賠償，倘若受保僱員不幸確

診受保嚴重疾病，計劃除了向僱員提供保額１００％的現金賠償外，亦同時為僱主提供保額

１０％的賠償，讓公司在僱員因病缺勤的情況下，得到經濟支援來調配人手，勞資雙方都得到保

障。

除了基本的套裝保障計劃，如果企業擁有十名或以上的僱員，更可為他們提供僱員自選醫療

保障計劃，讓他們可因應在不同人生階段的保障需要，在原有的團體醫療保障之上，自費購買額

外保障。此類產品的最大特點是「保障跟人走」，即使僱員離職或退休後，仍可繼續享有終身的

醫療保障，貼心照顧僱員所需。

如果僱主委託同時提供團體保險、僱員自選保障計劃及強積金的服務供應商，其專責的財務

策劃顧問可為公司及其僱員更為宏觀地策劃整體的僱員福利和強積金方案，減輕僱主行政工作之

餘，亦可全面照顧僱員在職時以至退休後的終身需要。

中小企資源有限，要同時兼顧公司的財務狀況和僱員需要，必須使出錦囊妙計。套裝團體保

險計劃正正能夠為中小企帶來適切的解決方案，關懷僱員的保障需要之餘，更能助僱主提升招攬

人才的競爭力，新一年公司業務自然蒸蒸日上！

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

