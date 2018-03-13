  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2018 16:12

騰訊尾市回升，港股窄幅上升７點收３１６０１，成交１１０２億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場繼續受貿易戰疑慮困擾，美股隔晚（１２日）走勢偏軟，
道指跌１５７點報２５１７８，納指再破頂，收漲２７點報７５８８。港股夜期及ＡＤＲ昨日亦
相繼受到拖累，加上港股於過去三日已累升１３９７點，今早低開２４點，其後在騰訊
（００７００）及中資金融股造好下，港股早段一度最多反彈１１５點至３１７０９，內銀股雖
仍保持相當升幅，但重磅股未見有買盤支持，惟騰訊尾市回升，港股最終窄幅升７點或
０﹒０２％，報３１６０１，四連升累漲１４０４點或４﹒６５％。主板成交１１０１﹒８９億
元，按日減少８％。
　　國指升４９點或０﹒３９％，報１２７４６。滬指報３３１０，跌１６點或０﹒５％。

＊公用股逆市見追捧，農行帶動其他內銀造好＊

　　港股偏軟，資金湧入公用股避險，煤氣（００００３）全日急升１﹒７９％，報１５﹒９元
。港鐵（０００６６）漲１﹒５％，報４３﹒８５元。中電（００００２）窄幅升０﹒２６％，
報７８﹒７元。港燈（０２６３８）今日放榜，去年綜合溢利跌７％至３３﹒４１億元，每股派
末期息２０﹒１２仙，按年持平，全日逆市漲０﹒２７％，報７﹒３５元。電能
（００００６）本周五（１６日）放榜，全日軟０﹒２９％，報６８﹒６元。
　　內地在「兩會」期間公布的機構改革報告指，擬合併銀監保監，組建中國銀行保險監督管理
委員會。農行（０１２８８）率先放榜，去年多賺４﹒９％至１９２９﹒６２億元人民幣，加上
擬配Ａ股集資，刺激Ｈ股股價造好，Ｈ股全日最多漲６巴仙，最終升幅收窄至５﹒４％，報
４﹒７１元，為表現最好國指成分股。其他內銀股亦見追捧，工行（０１３９８）升１﹒１％，
報７﹒１３元。建行（００９３９）揚１﹒０６％，報８﹒５９元。中行（０３９８８）漲
１﹒８４％，報４﹒４４元，為表現最好藍籌。
　　內險股則升勢疲弱，平保（０２３１８）跌０﹒４６％，報８６﹒４元。國壽
（０２６２８）逆市升０﹒４３％，報２３﹒５元。新華保險（０１３３６）挫１﹒７％，報
４６元。人保（０１３３９）跌１﹒１４％，報４﹒３５元。

＊中資電訊股遭大行唱淡，金斯瑞全日走勢反覆＊

　　大摩及大和均唱淡三大中資電訊股目標價，後者更削三者今明兩年收入預測，中移動
（００９４１）全日跌１﹒１７％，報７１﹒７元；中電信（００７２８）跌１﹒４５％，報３
﹒４元；中聯通（００７６２）跌１﹒７３％，報９﹒６４元。
　　其他重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒４１％，報２９１元；騰訊（００７００）
升０﹒６１％，報４６２﹒８元；匯控（００００５）軟０﹒３９％，報７７﹒１元。友邦
（０１２９９）窄幅漲０﹒０７％，報６７﹒８元。
　　　　騰訊全日反覆，尾市回升，收漲０﹒６１％報４６２﹒８元，盤中在４５５﹒８元至
４６２﹒８元之間上落。
　　油價回軟，三桶油全線受壓，中海油（００８８３）挫１﹒９％，報１１﹒２８元，為表現
最差藍籌。中石油（００８５７）跌０﹒３７％，報５﹒４１元。中石化（００３８６）走低０
﹒７７％，報６﹒４１元。
　　通訊設備股方面，長飛（０６８６９）昨晚放榜，全年多賺７７％，惟不派末期息，今早一
度急插８﹒２％，最終全日回升０﹒５３％，報３８元。中興通訊（００７６３）軟
０﹒１７％，報２９﹒４元。
　　金斯瑞（０１５４８）將於本周五（１６日）放榜，旗下用於治療癌症的細胞自體回輸制劑
更獲中國藥監局批准進行臨床試驗，一度最多炒高８％，惟最終急挫８﹒９％，報２６﹒５元。
中生製藥（０１１７７）早段一度高見１６﹒０６元破頂，全日跌２﹒４４％，報１５﹒２２元
。石藥（０１０９３）軟０﹒６２％，報１９﹒３８元。（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道13/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－5G概念】長飛光纖具龍頭優勢 中通服訂單增長穩
生財有道13/03/2018
【銀保合併】姚浩然：兩監合併影響微 農行發股增資降撥備增盈利
生財有道13/03/2018
【兩會直擊】簡列機構改革方案：新建國家監察委員會 合併銀保監
中國故事13/03/2018
【銀保合併】完善金融監管勢令流動性更緊 倒逼內銀未雨綢繆
生財有道13/03/2018
【周期天王】資產價格明年現最終低點? 信自己VS信周期
國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
香港街頭美食
【覓食尖沙咀】牛迷注意！平民價錢歎霜降A5和牛燒肉 6
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 6 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
打工秘笈
【13種Ending的含意】寫Email時，切忌濫用Thanks！ 2
健康大晒 NEW
【女人唔補好易老】７招踢走「易衰老」陋習！食療教妳如何青春不老 2
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休大快樂—分享問WHY的樂趣
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5 新文章
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
女子愛財 ． 唐德玲
一筆「多餘錢」的煩惱
形象UP！ ． 藍婷
【大碼女生顯瘦法】5招教你揀衫更得體又有品味 2
食療新意思 ． 陳沛思
【驚蟄湯水】粟米薯仔陳皮薏米瘦肉湯 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 208
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 13
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
產品簡介

【DIVA Channel Giveaway】賞睇 《貝隆夫人》

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊