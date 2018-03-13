騰訊尾市回升，港股窄幅上升７點收３１６０１，成交１１０２億元

《經濟通通訊社１３日專訊》市場繼續受貿易戰疑慮困擾，美股隔晚（１２日）走勢偏軟，

道指跌１５７點報２５１７８，納指再破頂，收漲２７點報７５８８。港股夜期及ＡＤＲ昨日亦

相繼受到拖累，加上港股於過去三日已累升１３９７點，今早低開２４點，其後在騰訊

（００７００）及中資金融股造好下，港股早段一度最多反彈１１５點至３１７０９，內銀股雖

仍保持相當升幅，但重磅股未見有買盤支持，惟騰訊尾市回升，港股最終窄幅升７點或

０﹒０２％，報３１６０１，四連升累漲１４０４點或４﹒６５％。主板成交１１０１﹒８９億

元，按日減少８％。

國指升４９點或０﹒３９％，報１２７４６。滬指報３３１０，跌１６點或０﹒５％。



＊公用股逆市見追捧，農行帶動其他內銀造好＊



港股偏軟，資金湧入公用股避險，煤氣（００００３）全日急升１﹒７９％，報１５﹒９元

。港鐵（０００６６）漲１﹒５％，報４３﹒８５元。中電（００００２）窄幅升０﹒２６％，

報７８﹒７元。港燈（０２６３８）今日放榜，去年綜合溢利跌７％至３３﹒４１億元，每股派

末期息２０﹒１２仙，按年持平，全日逆市漲０﹒２７％，報７﹒３５元。電能

（００００６）本周五（１６日）放榜，全日軟０﹒２９％，報６８﹒６元。

內地在「兩會」期間公布的機構改革報告指，擬合併銀監保監，組建中國銀行保險監督管理

委員會。農行（０１２８８）率先放榜，去年多賺４﹒９％至１９２９﹒６２億元人民幣，加上

擬配Ａ股集資，刺激Ｈ股股價造好，Ｈ股全日最多漲６巴仙，最終升幅收窄至５﹒４％，報

４﹒７１元，為表現最好國指成分股。其他內銀股亦見追捧，工行（０１３９８）升１﹒１％，

報７﹒１３元。建行（００９３９）揚１﹒０６％，報８﹒５９元。中行（０３９８８）漲

１﹒８４％，報４﹒４４元，為表現最好藍籌。

內險股則升勢疲弱，平保（０２３１８）跌０﹒４６％，報８６﹒４元。國壽

（０２６２８）逆市升０﹒４３％，報２３﹒５元。新華保險（０１３３６）挫１﹒７％，報

４６元。人保（０１３３９）跌１﹒１４％，報４﹒３５元。



＊中資電訊股遭大行唱淡，金斯瑞全日走勢反覆＊



大摩及大和均唱淡三大中資電訊股目標價，後者更削三者今明兩年收入預測，中移動

（００９４１）全日跌１﹒１７％，報７１﹒７元；中電信（００７２８）跌１﹒４５％，報３

﹒４元；中聯通（００７６２）跌１﹒７３％，報９﹒６４元。

其他重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒４１％，報２９１元；騰訊（００７００）

升０﹒６１％，報４６２﹒８元；匯控（００００５）軟０﹒３９％，報７７﹒１元。友邦

（０１２９９）窄幅漲０﹒０７％，報６７﹒８元。

騰訊全日反覆，尾市回升，收漲０﹒６１％報４６２﹒８元，盤中在４５５﹒８元至

４６２﹒８元之間上落。

油價回軟，三桶油全線受壓，中海油（００８８３）挫１﹒９％，報１１﹒２８元，為表現

最差藍籌。中石油（００８５７）跌０﹒３７％，報５﹒４１元。中石化（００３８６）走低０

﹒７７％，報６﹒４１元。

通訊設備股方面，長飛（０６８６９）昨晚放榜，全年多賺７７％，惟不派末期息，今早一

度急插８﹒２％，最終全日回升０﹒５３％，報３８元。中興通訊（００７６３）軟

０﹒１７％，報２９﹒４元。

金斯瑞（０１５４８）將於本周五（１６日）放榜，旗下用於治療癌症的細胞自體回輸制劑

更獲中國藥監局批准進行臨床試驗，一度最多炒高８％，惟最終急挫８﹒９％，報２６﹒５元。

中生製藥（０１１７７）早段一度高見１６﹒０６元破頂，全日跌２﹒４４％，報１５﹒２２元

。石藥（０１０９３）軟０﹒６２％，報１９﹒３８元。（ｔｔ）

