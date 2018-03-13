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即市新聞

13/03/2018 17:12

《股金豐采－涂國彬》主要貨幣區間上落待突破

　　《股金豐采》隨著地緣政治風險有所回落，市場關注的焦點，集中回到美國貨幣政策。２月
初市場就因為美國就業數據強勁和官員支持，投資者對通脹上升和加速加息的預期高漲，引發美
股美債「雙殺」，並蔓延到其他市場。在經歷了相當波動的一個月後，如今市場又有一次面對考
驗。
　
＊等待美國通脹報告＊
　
　　美國最新就業報告整體樂觀，新增就業強勁，失業率維持低位，薪資增長則拖後腿，不及預
期。一方面投資者覺得鬆了一口氣，減弱了加快「收水」的預期，股市應聲走高，商品獲得支持
，但另一邊沒能給美元帶來動力，美元指數遇阻５０日線後又重新回到９０水平下方，再次挑戰
突破失敗。就這樣從１月尾開始保持在８８至９０水平的區間上落，總是缺乏足夠的動能向上攻

　　眼下，市場注意力就放在美國通脹報告上，期待能由此判斷經濟狀況，並預測聯儲局末來的
行動。畢竟，雖然對於下周的議息會議上，加息已經沒有甚麼懸念，但到底今年加息幾多次，市
場依舊沒能達成共識。
　
＊焦點重回貨幣政策＊
　
　　歐元在去年累升１４﹒１５％，在強勁經濟數據背書下，貨幣政策收緊的預期升溫，而地緣
政治風險又不如想像中那麼大影響。今年首月延續升勢，但從２月開始，歐元明顯受阻於
１﹒２５水平而出現震盪，歐洲央行行長德拉吉鴿派立場影響下，讓歐元更是難以做出突破。
　　英鎊亦從１月高點回落，２月開始重心進一步下移，目前遇阻１﹒４水平而圍繞５０日線震
盪，等待下周英倫銀行會議，目前５月加息的概率超過六成。
　　日圓在２月突破１０８至１１５的區間後，上行動能持續，３月初亦不斷嘗試攻破１０６關
口。不過，日本央行看起來依舊不著急，在本月的議息會上表現偏鴿，以至於一時間升勢遇阻，
但料走強的趨勢不變。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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