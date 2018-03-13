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13/03/2018 10:22

【兩會直擊】簡列機構改革方案：新建國家監察委員會，合併銀保監

　　《經濟通通訊社兩會採訪組１３日北京專電》國務院總理李克強提請人大審議國務院機構改
革方案議案，簡列如下：

＊部門調整：新建國家監察委員會＊

（一）組建自然資源部。不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局。
（二）組建生態環境部。不再保留環境保護部。
（三）組建農業農村部。不再保留農業部。
（四）組建文化和旅游部。不再保留文化部、國家旅游局。
（五）組建國家衛生健康委員會。不再保留國家衛生和計劃生育委員會。
　　　不再設立國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室。
（六）組建退役軍人事務部。
（七）組建應急管理部。不再保留國家安全生產監督管理總局。
（八）重新組建科學技術部。
（九）重新組建司法部。不再保留國務院法制辦公室。
（十）優化水利部職責。不再保留國務院三峽工程建設委員會及其辦公室、
　　　國務院南水北調工程建設委員會及其辦公室。
（十一）優化審計署職責。不再設立國有重點大型企業監事會。
（十二）監察部並入新組建的國家監察委員會。不再保留監察部、國家預防腐敗局。

＊機構調整：銀監保監合併＊

（一）組建國家市場監督管理總局。不再保留國家工商行政管理總局、
　　　國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局。
（二）組建國家廣播電視總局。不再保留國家新聞出版廣電總局。
（三）組建中國銀行保險監督管理委員會。不再保留中國銀行業監督管理委員會、
　　　中國保險監督管理委員會。
（四）組建國家國際發展合作署。
（五）組建國家醫療保障局。
（六）組建國家糧食和物資儲備局。不再保留國家糧食局。
（七）組建國家移民管理局。
（八）組建國家林業和草原局。不再保留國家林業局。
（九）重新組建國家知識產權局。
（十）調整全國社會保障基金理事會隸屬關係。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

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