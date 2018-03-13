【銀保合併】國泰君安：合併對保險業影響中性，維持行業跑贏大市

《經濟通通訊社１３日專訊》國家機構改革方案今揭盅，當中最為觸目的是中銀監、中保監

整合為「中國銀行保險監督管理委員會」，並將中銀監、中保監擬訂銀行業、保險業重要法律法

規草案和審慎監管基本制度的職責劃入人民銀行。

國泰君安證券發表報告表示，從歷史上看，保險行業和銀行業之間在業務發展和保險資金投

資上都有著密不可分的聯繫。在業務發展上，銀保渠道對於壽險企業而言，是一個分銷躉繳保單

和理財型保單的重要渠道。此外，商業銀行的機構客戶也是險企銷售保證保險的潛在目標。

在保險資金投資方面，上市商業銀行的股票因為市值較大及股息率高受到險企的青睞。根據

上市銀行披露的資料，大部分險企都持有商業銀行的Ａ股或者Ｈ股股票。同時，銀行所發行的高

利率的財富管理產品對於保險投資基金也是非常具吸引力。



＊合併後監管將收緊，惟負面影響有限＊



報告認為，保險和銀行監管機構的合併對於保險行業而言是中性，嚴格的監管環境預計將會

持續。合併後，對於銀保渠道和與銀行相關的保險業務的監管將會收緊。

報告又指，根據《關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》中提到的擴大投資者群體

至保險公司，險企在上市商業銀行中的投資或將增加。由於上市險企早已開始積極地向個人代理

主導的模式轉型，預計負面影響有限，維持行業「跑贏大市」評級。（ｂｉ）

