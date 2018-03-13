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即市新聞

13/03/2018 18:34

《匯市縱橫－蕭啟洪》特朗普的快樂哲學

　　《匯市縱橫》美國早前有一項民調，訪問了全球１７０多萬人，計算出各地「最快樂年薪水
準」，得出全球最快樂年薪平均為９﹒５萬美元（平均每月約６﹒１萬港元）。按地域計算，快
樂要求最高的地方是澳洲及新西蘭，平均每月需約８﹒１萬港元收入才是最快樂。中東地區則跑
輸半個馬鼻，快樂埋單盛惠月薪約７﹒４萬港元，其次是東亞地區（包括香港）的最快樂月薪約
為７﹒１萬港元，北美洲也需要每月約６﹒９萬港元而西歐則是月入達６﹒５萬港元，上述地域
均遠高於拉丁美洲所需的每月２﹒３萬港元，故拉丁美洲人民可說是對快樂「最知足」的一群了

　
＊愈富有不代表愈快樂＊
　
　　研究顯示世界各地對快樂價格的標準都不一樣，當中共同之處是當薪金升至某個水準時，快
樂指數會隨之下降；有時候賺得愈多，反而會有負面影響，因為錢賺得愈多時，伴隨之心理及工
作壓力愈大，責任亦可能愈重，變相限制了一些工作以外之休閒及娛樂活動。筆者看過是次研究
後亦認同愈富有並不代表愈快樂，有時侯工作上帶來的滿足感等亦是金錢所不能換取的。馬雲早
前亦有感而發：「一個月賺一二十個億其實是很難受的，錢及優質產品不能為他帶來真正的快樂
。」筆者未曾嘗過此等滋味，無法對此作任何評論；可《福布斯》估算身家總值約為３１億美元
的特朗普亦可能深明此道理，相信單單金錢已不能讓他滿足，故其最近頻頻出招，務求透過各種
手段尋求金錢以外的滿足感。
　　特朗普上任一年多，其交出的成績單可說是乏善可陳。其目標是於１１月份舉行美國中期選
舉中確保共和黨在國會上的席位以至爭取２０２０年連任，故近期他一心履行競選承諾以向支持
者作出交代，當中不斷強調經濟增長、減稅方案及美國優先以留住支持者。
　
＊特朗普的手段＊
　
　　說到美國優先，特朗普上周在白宮宣布美國將對進口鋼鐵徵收２５％的關稅，對進口鋁產品
徵收１０％的關稅。關稅措施１５天後正式生效。由於反對鋼鋁關稅，白宮國家經濟委員會主任
科恩隨之辭職。同時，美國政府和國會分歧迅速擴大，國會部分人員均對貿易戰風險表達擔憂。
另歐盟、日本、澳洲等方面均表示將採取應對措施。面對各方反應，特朗普當初強調國產鋼鐵對
國家安全極為重要，形容外國傾銷鋼鋁，等同對美國發動「攻擊」。
　　在外交方面，特朗普亦開始著手準備與北韓最高領導人金正恩會面，特朗普表示願在５月之
前與金正恩會面，冀能推動北韓「實現永久無核化」的目標。
　
＊最終目標為連任＊
　
　　不過筆者發現，特朗普要對外爭取Ｃｒｅｄｉｔ，每每會先提出較為極端的手法，試探一下
市場的反應，及後再慢慢回調，提高鋼鋁產品關稅此為一例。他一開始聲稱要提高關稅，市場隨
即一片嘩然，及後又說可以豁免部分國家，筆者認為特朗普此時宣布提高鋼鋁產品關稅，看上去
是為了兌現其競選時承諾美國優先並消除貿易赤字，但實際上似是出於選票考量的政治取態，而
如此舉動將成為特朗普日後常用的政治手段之一，其最終目標必然是爭取連任尋求權力及成為國
際焦點為其帶來的滿足感。因此，市場對美元、美股是否過於悲觀就要看看市場的智慧了！
　
＊本周策略＊
　
歐元：本周建議候高於１﹒２４５０沽出歐元兌美元，目標１﹒２２００，止蝕１﹒２６００。

日圓：本周建議候低於１０５﹒６０買入美元兌日圓，目標１０７﹒６０，止蝕１０４﹒００。
　
《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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