《匯市縱橫－蕭啟洪》特朗普的快樂哲學

《匯市縱橫》美國早前有一項民調，訪問了全球１７０多萬人，計算出各地「最快樂年薪水

準」，得出全球最快樂年薪平均為９﹒５萬美元（平均每月約６﹒１萬港元）。按地域計算，快

樂要求最高的地方是澳洲及新西蘭，平均每月需約８﹒１萬港元收入才是最快樂。中東地區則跑

輸半個馬鼻，快樂埋單盛惠月薪約７﹒４萬港元，其次是東亞地區（包括香港）的最快樂月薪約

為７﹒１萬港元，北美洲也需要每月約６﹒９萬港元而西歐則是月入達６﹒５萬港元，上述地域

均遠高於拉丁美洲所需的每月２﹒３萬港元，故拉丁美洲人民可說是對快樂「最知足」的一群了

。



＊愈富有不代表愈快樂＊



研究顯示世界各地對快樂價格的標準都不一樣，當中共同之處是當薪金升至某個水準時，快

樂指數會隨之下降；有時候賺得愈多，反而會有負面影響，因為錢賺得愈多時，伴隨之心理及工

作壓力愈大，責任亦可能愈重，變相限制了一些工作以外之休閒及娛樂活動。筆者看過是次研究

後亦認同愈富有並不代表愈快樂，有時侯工作上帶來的滿足感等亦是金錢所不能換取的。馬雲早

前亦有感而發：「一個月賺一二十個億其實是很難受的，錢及優質產品不能為他帶來真正的快樂

。」筆者未曾嘗過此等滋味，無法對此作任何評論；可《福布斯》估算身家總值約為３１億美元

的特朗普亦可能深明此道理，相信單單金錢已不能讓他滿足，故其最近頻頻出招，務求透過各種

手段尋求金錢以外的滿足感。

特朗普上任一年多，其交出的成績單可說是乏善可陳。其目標是於１１月份舉行美國中期選

舉中確保共和黨在國會上的席位以至爭取２０２０年連任，故近期他一心履行競選承諾以向支持

者作出交代，當中不斷強調經濟增長、減稅方案及美國優先以留住支持者。



＊特朗普的手段＊



說到美國優先，特朗普上周在白宮宣布美國將對進口鋼鐵徵收２５％的關稅，對進口鋁產品

徵收１０％的關稅。關稅措施１５天後正式生效。由於反對鋼鋁關稅，白宮國家經濟委員會主任

科恩隨之辭職。同時，美國政府和國會分歧迅速擴大，國會部分人員均對貿易戰風險表達擔憂。

另歐盟、日本、澳洲等方面均表示將採取應對措施。面對各方反應，特朗普當初強調國產鋼鐵對

國家安全極為重要，形容外國傾銷鋼鋁，等同對美國發動「攻擊」。

在外交方面，特朗普亦開始著手準備與北韓最高領導人金正恩會面，特朗普表示願在５月之

前與金正恩會面，冀能推動北韓「實現永久無核化」的目標。



＊最終目標為連任＊



不過筆者發現，特朗普要對外爭取Ｃｒｅｄｉｔ，每每會先提出較為極端的手法，試探一下

市場的反應，及後再慢慢回調，提高鋼鋁產品關稅此為一例。他一開始聲稱要提高關稅，市場隨

即一片嘩然，及後又說可以豁免部分國家，筆者認為特朗普此時宣布提高鋼鋁產品關稅，看上去

是為了兌現其競選時承諾美國優先並消除貿易赤字，但實際上似是出於選票考量的政治取態，而

如此舉動將成為特朗普日後常用的政治手段之一，其最終目標必然是爭取連任尋求權力及成為國

際焦點為其帶來的滿足感。因此，市場對美元、美股是否過於悲觀就要看看市場的智慧了！



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒２４５０沽出歐元兌美元，目標１﹒２２００，止蝕１﹒２６００。



日圓：本周建議候低於１０５﹒６０買入美元兌日圓，目標１０７﹒６０，止蝕１０４﹒００。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

