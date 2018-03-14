《政經脈搏－許照中》港交所保留同股不同權上巿酌情權易惹爭議

《政經脈搏》港交所（００３８８）因為要爭取多數都採用不同股權架構的新經濟企業來港

掛牌上市，在現行主板上市規則上制訂了幾個新的篇章，目前正在市場作為期一個月的諮詢，市

場反應正面，應無疑問；不過，它縱然為該類企業定下了五項符合申請上市資格的特點，可是卻

一再申明即使申請人符合該等規定，尤其是其中「公司性質」的一項的定義，它卻仍會保留絕對

的酌情權，拒絕其以不同投票權架構上市的申請，這方面或構成不明朗的因素，讓市場日後個別

申請個案容易出現爭議。



＊否決申請或要面對覆核挑戰＊



依照港交所的說法，申請以不同股權架構上市的公司其性質必須是創新產業公司，所謂「創

新產業」，其解註或特點如下：能證明公司成功營運有賴其核心業務應用了新科技，創新理念或

新業務模式，令該公司有別於現有行業競爭者；研發為公司貢獻一大部分的預期價值和公司主要

佔大部分開支者；能夠證明公司成功營運有賴其獨有的業務特點或知識產權者；與及公司的市值

與無形資產總值相對其有形資產總值極高者；而申請人必須具備多於一項以上的特點，才算是符

合資格。



表面看來，諮詢文件臚列的上述上市申請條件還算是相當清晰；不過，由於港交所加上了附

註，表明申請人即使符合了該等規定，仍會保留絕對酌情權，拒絕其申請，這樣一來便讓申請人

申請上市最終獲得批准的機會存在有不穩定性，申請人或需冒上花費了一大堆資源，包括金錢等

，而上市不能成功的風險，其次，也讓聯交所及其上市委員會或需就其所作的決定面對覆核的挑

戰。



港交所要在審批上留有一把，保留了酌情權，其動機誠如我所說，是要防備有關不同股權架

構企業上市的機制被人濫用，但是這樣也給它未來於該類企業的上市審批工作上，或增添了一些

煩亂，尤其是它在文件中強調，其所給予「創新產業」的定義，除了視乎申請人營運所屬行業及

市場狀況而定之外，而且還可能會隨著科技，市場及行業的不斷發展和變遷而改變，意味有關定

義會因時而異，結果或許會出現猶如它為其列舉的例子所作的結論一樣，便是一家公司合資格以

不同投票權架構上市，並不代表另一名採用類似科技，創新理念或業務模式的申請人，同樣合資

格以不同投票權架構上市，倘若上述這個情況真的出現，勢必惹來申請者的爭辯，給上市審批工

作帶來重大壓力。



＊明示酌情權突顯審慎態度＊



根據它透過其列舉的例子所作解釋，創新產業的定義有需要因時而異，作出改變，是因為它

認為一個全新及「創新」的業務模式在業界用上一段時間之後，可能再也算不上「創新」，相反

公司可能開發了運用現有技術的「創新」方法，令其合資格以不同投票權架構上市，這個註釋未

嘗完全沒有道理，可是由於有了這個註腳，除了可以預見會給上市審批工作構成壓力之外，也將

令到日後的申請人容易感覺無所適從，或望而卻步，影響這次吸納不同股權架構企業來港上市獲

得更加成功的機會。



港交所獲得證監會授權，擔負最前線的上市審批工作，基於審慎為原則，它的上市規則其中

章節無疑都會具備賦予它本身的最終取決權力，但是像這次諮詢文件所明示的對上市申請擁有絕

對酌情權，或許是較為罕見，亦反映它在著意爭取不同股權架構的創新企業來港上市的同時，仍

是步步為營，抱持十分審慎的態度。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



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