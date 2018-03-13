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即市新聞

13/03/2018 12:05

《股壇解碼－戴名》美國運籌帷幄手握關稅皇牌，卜蜂蓮花表面風光

　　《股壇解碼》「順我者昌」自古以來例子多不勝數，現在活生生的重現眼前。自從美國宣布
對進口鋼鐵和鋁加徵重稅後，眾多國家先後表示不滿，市場初時認為美國總統特朗普此舉損人不
利己，狐狸尾巴終於在上周末露出來，加拿大，墨西哥和澳洲先後獲豁免加徵重稅，前提是在其
他地方對美國作出讓步，其中包括北約的軍費承擔。特朗普只是「項莊舞劍」，加稅只是虛招，
實際利益才是王道。以特朗普的商人本色，５月份與北韓領袖金正恩會面不知葫蘆裡賣甚麼藥，
但利字當頭，相信肯定對美國重返亞洲會有幫助。上周五（９日）美股大升４４０點，美匯指數
亦短線站穩９０以上，相信美股將繼續維持升勢，道指短線目標維持在２７１００點附近，但要
小心道指期貨結算在即，新建倉位未有明顯方向。
　
＊朝鮮虛與委蛇，必有後著＊
　
　　朝鮮從冬奧開始便不斷低頭，一洗之前的囂張氣焰，近期更主動提出與特朗普會面，但要朝
鮮放棄核武的可能性不大，相信金正恩是另有所圖，過去多年的刻苦經營就是為了手上有籌碼和
外界討價還價，除非能獲得更大好處，相信朝鮮是不會罷休的。估計亞洲未來的日子將要面對朝
鮮這不確定因素。
　
＊內地寬鬆貨幣政策不復來＊
　
　　人民銀行行長周小川，副行長易綱和潘功勝在上周五，出席記者會時候的發言，或多或少給
了市場對後市的啟示，當中提及到住房貸款利率最近有上升趨勢，長遠來看利率仍處於較低水平
，言下之意今年加息並不是不可能。記者會中又提及在追求廣義貨幣出現品質型增長的同時，有
可能減少依賴像過去倚靠大量新增貸款來支援增長的模式，預期中國也很快進入「縮表」的階段

　　富士康極速Ａ股上市之路讓市場諸多猜測，從申請到審批下來只花了３個月不到，速度之高
恐怕其他國家的交易所也難望項背。市場流傳中證監為何如此神速批准的原因，較多人相信的版
本首推富士康在經營成本日益增加的情況下，管理層打算把部分業務和生產線撤離中國，為了顧
及對資本市場的反應和投資者的信心，讓富士康把部分業務在國內分拆上市而留下，箇中真相局
外人難明究竟，假若其他企業上市都能如此快速，註冊制其實已變相放行。這星期大會過後，市
場應該有新的方向，但看會議期間所發放的政策和消息，中性偏淡，投資者不宜冒進。
　
＊港股反彈持續，高位在望＊
　
　　前一周恆指牛證街貨出現大幅縮減，大盤果然隨後在上周開始反彈，加上道指升勢配合，港
股升勢更是愈升愈有，而且眾多藍籌股都相繼有資金流入追捧，相信恆指升勢還可以持續一段時
間，投資者可於現時買入優質藍籌股等待指數破頂，維持短線目標位在３３５００點，但小心大
市會先回試３１０００點再上試高位。
　
＊股票簡評：卜蜂蓮花開源不了只好節流＊
　
　　卜蜂蓮花（００１２１）主要在中國大陸從事大型超市業務，集團的競爭對手以大潤發、人
人樂和歲寶等，檔次方面個人感覺與大潤發和人人樂差不多，比家樂福和華潤會稍稍低一點。如
果對比近期銳意轉攻高檔次的永輝和一直走中產路線的永旺（００９８４）就有明顯的差距。在
客戶的購物體驗上是明顯看到有差異的，整體感覺有點偏向特賣場的和老派超市的樣子，當然在
二三線城市是看不出問題，但在廣州這樣的一線城市就會有明顯給比下去的感覺。點面的選址也
多在老城區或較偏離市中心的位置，對一間外資企業（母公司是泰國正大集團）來說，集團入華
後跟其他外資企業同樣面對水土不服的情況，同時又要和本土經營者一樣要面對電商的衝擊。
　　卜蜂蓮花自２０１２至２０１６年這５年間，虧損超過１１億，經營環境可以想像有多艱難
。集團最近發布了２０１７年度業績，期內公司收入同比減少４﹒３％報９６﹒５５億元（人幣
﹒下同），年度溢利由２０１６年虧損５﹒３８億元轉成盈利１﹒７９億元，每股盈利０﹒８分
，成績看似非常亮麗和惹人憧憬，但細看一下數據就發現當中的問題所在，包括租賃收入在內的
其他收益達５﹒６４億元，較２０１６年大幅增加４﹒４億元或３﹒５倍，期內新開了七家大型
超市和一家便利店，加上部分租賃合約續期，租金提高使租賃收入增加。集團最近三年的銷售收
入也是每況愈下，還好沒有出現雙位數的下跌，但每年以個位數的下跌也是讓人對集團的前景擔
心。反觀直接競爭對手大潤發之母企高鑫零售（０６８０８），早已接受阿里巴巴的戰略投資，
借助阿里的平台肯定了線上的優勢。卜蜂蓮花在線上業務競爭力明顯不足。

＊卜蜂蓮花流動負債淨額大增惹憂慮＊

　　投資者特別要留意的是集團在２０１７年的經營現金流只略超３億元，而流動負債淨額則
由２０１６年的１８﹒３億元大幅上升至約２８億元的高負債水平，財務上無可否認是存在相當
風險。雖然集團指出當中來自控股股東ＣＰＨ的借款已經佔超過９億元，而ＣＰＨ在未來仍然會
在財務上繼續支持集團，但對一個跨國商業集團來說，盈利還是會放在首位，面對其他股東的壓
力，難保不會有棄車保帥的一天，或者可以說現在集團的國內零售業務猶如燙手山芋，在沒有人
願意接手下只好苦苦支撐。集團提到會在２０１８年透過精簡架構來減省成本，看來業務上或多
或少已到到了無計可施的地步，開源不了只好節流，這樣更樣人擔心集團往後的發展方向。投資
者勿輕易買入，只可考慮在０﹒１港元附近價位入市。《資深市場人士　戴名》
　
＊　以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議
　　讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

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