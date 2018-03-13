《日入而息》銀監保監合併，賓仕暗盤收市每手賺逾５０００元

《今天重點》﹡國務院表示合併銀監保監，解決職責不清交叉監管等問題；國務委員王勇稱

銀保監的主要職責是維護金融穩定

﹡賓仕（０１７０５）暗盤收市升１﹒３倍每手賺逾５０００元



《即日市況》﹡騰訊尾市回升，港股窄幅上升７點收３１６０１，成交１１０２億元



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５％保險股領跌，深成指軟０﹒８％



《美元匯價》﹡市場焦點已轉向美國加息步伐；歐元最新報１﹒╱，日圓最新報﹒╱



《公司業績》﹡港燈（０２６３８）去年綜合溢利３３﹒４億元，末期分派２０﹒１２仙

﹡同仁堂國藥（０８１３８）去年多賺１６﹒６％，末期息０﹒１９元

﹡香港飛機工程（０００４４）全年轉虧蝕５﹒４億元，第二次中期股息為

０﹒５元

﹡百宏（０２２９９）全年多賺６３﹒７％至５﹒２億元人民幣，息８﹒４仙

﹡信邦（０１５７１）去年多賺逾３１％至３﹒９１億元人民幣，息７分

﹡３６１度（０１３６１）純利升１３％至４﹒６億元人民幣，派息３﹒６仙



《公司資訊》﹡會德豐（０００２０）Ｍａｌｉｂｕ再推１６０伙，整體銷售望破百億

﹡環球印館（０８４４８）今招股，入場費４８４８元

﹡民生教育（０１５６９）條件成熟時定派息，料今年學生人數可達５﹒３萬

﹡亞洲實業（０１７３７）獲超購７９倍，一手中籤率３８％

﹡江山（００２９５）首兩個月太陽能發電升近八成至２８﹒１５萬兆瓦時

﹡周黑鴨（０１４５８）夥深圳天圖組基金投資新零售項目

﹡金斯瑞（０１５４８）細胞自體回輸製劑獲臨床試驗批文

﹡建溢集團（００６３８）擬收購下游玻璃加工商，拓玻璃鍍鏌新業務

﹡能源建設（０３９９６）擬合資開發阿根廷潘帕風電項目

﹡港燈（０２６３８）正制訂未來五年發展計劃，增投放日後電費帶來更大壓

力

﹡華盛資本與盛寶銀行在金融科技等方面合作，冀促進用戶數目增長

﹡當代置業（０１１０７）成首家內房獲香港發行前階段綠色金融認證

﹡樂視體育遭申請清盤

﹡迪生創建（００１１３）與Ｈａｒｖｅｙ Ｎｉｃｈｏｌｓ拓電子商務

﹡莎莎（００１７８）首兩個月港澳零售額增近１５％，同店銷售升１１％

﹡新地（０００１６）大埔白石角項目命名為「雲匯」，最快４月推售

﹡新華教育（０２７７９）明起招股，入場費３７２７元；獲批可自行加學費

，新宿舍落成增收生容量

﹡港機工程（０００４４）虧損主要來自美洲業務，承諾不斷改善

﹡中信里昂證券因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款９００萬元



《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）獲中證監批准發行最多２６﹒６億股Ａ股

﹡首長國際（００６９７）逾２億元人民幣向中集集團（０２０３９）增購中

國停車場運營商

﹡龍源（００９１６）冀投資一帶一路沿線，火電盈利雖跌惟較同業優

﹡美情報委員會共和黨議員：無發現特朗普團隊與俄勾結

﹡建行（００９３９）與新派公寓成立不動產併購基金，初期規模２０億

﹡中核國際（０２３０２）向中核租賃增資共３﹒７億元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）月底進行系統更新，建議客戶預先做好安排；確保

系統提升順利完成，不會影響帳戶紀錄

﹡北京首都機場（００６９４）首兩月客運量同比增加０﹒６％

﹡華虹半導體（０１３４７）合營訂工程承包合同，涉資３５億元人民幣

﹡太保（０２６０１）首兩個月壽險保費收入升２１％，財險則升１８％

﹡中國人壽（０２６２８）首兩個月保費收入約跌１８﹒６％

﹡中國太平（００９６６）首兩月總保費收入跌４﹒８％

﹡潤電（００８３６）２月附屬電廠售電量跌２﹒５％至１０９８萬兆瓦時

﹡四川成渝高速公路（００１０７）２月通行費收入升１６﹒６％

﹡中材（０１８９３）旗下中材國際與中鋼廣東訴訟續原判

﹡中國中冶（０１６１８）首兩月新簽合同額升１９﹒３％



《神州民企》﹡建業（００８３２）２月合同銷售額近１４億元人民幣，跌兩成；建業地產

冀河南省市佔率達１５％，紮根多年有力抵抗國策風險

﹡先進半導體（０３３５５）朱健辭任董事長等職務，５月１５日生效



《中國要聞》﹡國家發改委批復三煤礦項目，總投資逾７５億元人民幣

﹡人行推６００億逆回購利率持平，淨投放６００億元；人行研究局表示分離

發展與監管職能，央行「三個統籌」

﹡寧德時代再申請深圳創業板上市，籌１３１億元人民幣

﹡共享單車ｏｆｏ融資近９億美元，前民行行長參與投資

﹡京東金融開啟１３０億元人民幣融資，用於併購金融牌照

﹡上交所表示支持上市公司通過併購重組脫困；完成投資者適當性管理辦法修

改

﹡上海上周一手樓成交環比增三成，供應維持穩定；上海上周二手新增房源均

價４﹒８萬元，環比漲１％；上海出台推進區域性股權市場發展新規；上海

部署今年國資國企改革，強調深化混改；上海今年將加大培育新興產業企業

進入資本市場

﹡原油期貨首交易日漲跌幅為基準價１０％

﹡海航與仲量聯行成為全球戰略合作夥伴

﹡中國去年海外房地產投資創歷史新高，對星國熱情高漲

﹡內媒表示中證監設小組，特事特辦處理獨角獸ＣＤＲ上市



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１１０９５﹒６３點



《其他消息》﹡林鄭月娥否認政府對補選「冷處理」：對說法感奇怪

﹡市民批評姚松炎敗於驕傲，姚再次致歉：自己須負全責

﹡市民就區諾軒參選資格提出司法覆核，稱獨立承擔訟費

﹡朱凱廸稱民主派各黨派都已盡力，自己有需檢討之處

﹡區諾軒回應或被覆核議員資格：勿輸打贏要；區諾軒批陳家珮：從政以來經

歷過最骯髒的選舉手段

﹡南生圍火警，鄺俊宇稱火勢不尋常促警方調查

﹡財政預算案後陳茂波於民調支持度跌至與鄭若驊相若

﹡林子健案押後至６月１５日作審前覆核

﹡大律師公會表示條例草案違憲，立法會無權制訂有關法例

﹡政府委任倫明高出任「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」主席

﹡香港虛擬貨幣交易所懸紅２５萬美元緝拿駭客

﹡深股通額度全日用０﹒９２億元；滬股通額度全日用１４﹒１５億

﹡ＥＣＡ調查指香港再跌出最適宜亞洲外派員工居住城市前２５位

﹡德意志銀行及證券有因違反監管規定遭證監會譴責及罰款８３０萬元



《兩會直擊》﹡國務院正部級機構減少８個，副部級機構減少７個；國務院表示社保基金改

由財政部管理，保證基金保值增值；省級和省級以下國稅地稅機構合併

﹡國務院組建國家廣播電視總局，監管網絡視聽節目內容；國務院擬重新組建

國家知識產權局；國務院擬組建國家國際發展合作署，改革優化援外方式；

國務院擬組建國家糧食和物資儲備局，廢除國家糧食局；國務院擬組建國家

醫療保障局；國務院擬組建農業農村部，不再保留農業部；國務院擬組國家

市場監督管理總局，廢除工商總局等

﹡國務委員王勇稱發改委等部分稽查職責划入審計署

﹡機構改革方案：組建生態環境部，不再保留環保部；組建自然資源部，不再

保留國土部等；組建衛生健康委，不再保留衛計委

﹡中國進出口銀行胡曉煉稱機構改革體現頂層設計理念

﹡李飛任十三屆全國人大憲法和法律委員會主任委員

﹡徐紹史任十三屆全國人大財經委主任委員

﹡國家監察委獨立行使監察權，具訊問、凍結查封等職能

﹡國資委肖亞慶稱要劃清監管邊界，解決監管錯位等問題

﹡港區人大黃玉山稱成立監察委體現人民權益受尊重

﹡稅務總局局長表示積極做好個稅法、稅收徵管法修訂工作

﹡劉建超稱監察委受黨、人大等監管，權利不會被濫用

﹡人民日報表示近４０年最有遠見機構改革，重塑利益格局

﹡周延禮稱金融監管機構改革非常必要，增防範風險能力

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