《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５００７．０３ 跌 １７１．５８點╱０．６８％
標普５００ ２７６５．３１ 跌 １７．７１點╱０．６４％
納斯達克 ７５１１．０１ 跌 ７７．３１點╱１．０２％
倫敦富時１００ ７１３８．７８ 跌 ７５．９８點╱１．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２１．０３ 跌 １９７．３６點╱１．５９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４２．７９ 跌 ３３．９２點╱０．６４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．４８，歐元兌美元１．２３９０
14/03/2018 08:02
《日出而作》蒂勒森遭撤職美股匯齊跌，油價跌金價升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５００７．０３ 跌 １７１．５８點╱０．６８％
標普５００ ２７６５．３１ 跌 １７．７１點╱０．６４％
納斯達克 ７５１１．０１ 跌 ７７．３１點╱１．０２％
倫敦富時１００ ７１３８．７８ 跌 ７５．９８點╱１．０５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２２１．０３ 跌 １９７．３６點╱１．５９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４２．７９ 跌 ３３．９２點╱０．６４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．４８，歐元兌美元１．２３９０
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