《運籌帷幄－梁業豪》高回報率的背後

《運籌帷幄》大部分人的收入若非來自工作，便是營商。當儲蓄金額增加後，我們總希望能

為資產保值，甚至增值，這本來亦是投資的原意。可供投資的項目眾多，香港人常接觸到的，為

地產、基金、股票、外幣、黃金和債券。每種投資項目有其不同的風險與回報，卻可迎合不同類

型投資者的需要。股票投資者的買賣目的，應為爭取較銀行定期存款為佳的回報，且最低限度能

抵銷通脹對資產價值的影響。雖然沒有投資者會嫌棄較銀行定期存款利率高出多倍的回報率，卻

須緊記在博取這麼高的回報的過程中，我們所需冒的風險同樣地亦非常高。

那麼，買賣股票時，大家應將目標訂得多高才算實際呢？首先，各位應先清楚明白，股價可

升可跌，股票投資是可以為投資者帶來虧損的。不少投資者，特別是在牛市中，看見別人輕易投

資獲利，便忘記了投資出現損失的可能性，輕率地入市買賣。順景中人人都懂得投資，而且不難

獲利，沒有太多面對失敗的經驗。市況轉升為跌後，沒有足夠經驗的投資者在逆景中很難接受失

敗和已擴大的帳面虧損，不易冷靜地扭轉敗局。因此，在決定進行股票投資前，大家應清楚了解

自己的性格與逆景應變的能力，選擇適合自己的股票類別作投資。有些股票屬於高風險、高回報

，有些則只能提供不大的獲利空間，卻較安全。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

