《盤前攻略》美股下跌料港股仍大幅波動，吼買內銀內險股

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普辭退國務卿蒂勒森，引起投資者對美國政局關

注。金融類及科技股份捱沽，美股指走低，道指跌１７１點報２５００７點；標指及納指分別跌

１７點及７７點，分別收報２７６５點及７５１１點。消息更觸發避險資金流入金市，紐約４月

期金收升６﹒３美元或０﹒５％，報每盎斯１３２７﹒１０美元，是３月６日以來最大單日升幅

。



＊恆指夜期低水２２７點＊



恆指夜期昨日收報３１３７４點，跌２１２點，低水２２７點。

港股ＡＤＲ比例指數跌３７２點或１﹒１９％，報３１２２９點。預託證券造價普遍下跌，

但個別重磅股仍能企穩。騰訊跌２﹒０４％，折合港元報４５３﹒３７元。工行跌１﹒４３％，

折合港元報７﹒０３元。匯控跌０﹒２７％，折合港元報７６﹒８９元。港交所亦軟１﹒３７％

，折合港元報２８７﹒０１元。美國產量引發關注，油價偏軟，紐約期油跌６５美仙，收報每桶

６０﹒７１美元，中海油跌１﹒４５％，折合港元報１１﹒２０元。



＊銀保合併縮小監管套利空間＊



近日「北水」下降，港股反覆靠穩，仍企穩５０天線（約３１２９５點）之上。目前本港股

市仍待內地「兩會」更多消息，或為大市提供催化劑。因此，預料港股仍然大幅波動，波幅區問

上移到３０８００點至３１８００點。投資者目前注意平保（０２３１８）、騰訊

（００７００）及吉利（００１７５）下周公布業績，若在績前有資金偷步炒起，港股可望借勢

挑戰３２０００點。

國務院昨日公布機構改革報告，提請審議中銀監、中保監進行合併。評級機構穆迪發表評論

指，中銀監和中保監合併將實現統一監管，縮小監管套利空間，預計合併後，將採取更有效的方

法對這些活動實施監管。而國泰君安證券發表報告則表示，由於上市險企早已開始積極地向個人

代理主導的模式轉型，預計負面影響有限，維持行業「跑贏大市」評級。因此，投資者可吼內銀

股、內險股在「兩會」期間的走勢變化。（ｇｖ）

