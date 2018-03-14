《套期保值》現貨金昨天（１３１日）上升，今早（１４日）亞洲時段金價在１３２５美元
上落。美元回落，因白宮再有人事變動，特朗普解除國務卿蒂勒森的職務，副國務卿亦一同遭革
職。
另一方面，美國準備向中國入口的超過１００種商品徵收進口關稅，總值超過６００億美元
，市場擔心中國報復，股市急跌，資金流入黃金。美國消費物價指數增幅溫和，２月升０﹒２％
，合乎預期，較１月增加０﹒５％為低，料聯儲局加息步伐預期屢次循序漸進，今年加息四次機
會降低，金價有支持。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
14/03/2018 10:03
《套期保值－蕭猷華》美國ＣＰＩ增幅溫和，金價有支持
《套期保值》現貨金昨天（１３１日）上升，今早（１４日）亞洲時段金價在１３２５美元
上落。美元回落，因白宮再有人事變動，特朗普解除國務卿蒂勒森的職務，副國務卿亦一同遭革
職。
另一方面，美國準備向中國入口的超過１００種商品徵收進口關稅，總值超過６００億美元
，市場擔心中國報復，股市急跌，資金流入黃金。美國消費物價指數增幅溫和，２月升０﹒２％
，合乎預期，較１月增加０﹒５％為低，料聯儲局加息步伐預期屢次循序漸進，今年加息四次機
會降低，金價有支持。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
|剖析天下14/03/2018
日央行考慮 2019年退市
|國際動態14/03/2018
蘋果拓軟件業務 股價又破頂
|剖析天下13/03/2018
特朗普貿易戰 意在沛公？
|生財有道13/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－5G概念】長飛光纖具龍頭優勢 中通服訂單增長穩
|生財有道13/03/2018
【銀保合併】姚浩然：兩監合併影響微 農行發股增資降撥備增盈利
|生財有道13/03/2018
【兩會直擊】簡列機構改革方案：新建國家監察委員會 合併銀保監
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰