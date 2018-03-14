《套期保值－蕭猷華》美國ＣＰＩ增幅溫和，金價有支持

《套期保值》現貨金昨天（１３１日）上升，今早（１４日）亞洲時段金價在１３２５美元

上落。美元回落，因白宮再有人事變動，特朗普解除國務卿蒂勒森的職務，副國務卿亦一同遭革

職。

另一方面，美國準備向中國入口的超過１００種商品徵收進口關稅，總值超過６００億美元

，市場擔心中國報復，股市急跌，資金流入黃金。美國消費物價指數增幅溫和，２月升０﹒２％

，合乎預期，較１月增加０﹒５％為低，料聯儲局加息步伐預期屢次循序漸進，今年加息四次機

會降低，金價有支持。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

