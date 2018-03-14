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14/03/2018 17:52

《兆談金融－陳冠兆》東江訂單、毛利率前景繼續看俏

　　《兆談金融》東江（０２２８３）２０１７年全年業績亮麗，期內收入增１４％至１８﹒６
億元，加上毛利率大幅擴闊５﹒６個百份點至３３﹒７％，帶動純利大增４７％至３億元，另外
，末期增派息２０％至每股１２仙，而全年派息比率為４７％。
　　東江２０１８年的訂單、利潤率、財政、派息前景，料將持續可觀。訂單方面，東江的產品
板塊中，（１）智能家居、（２）高端手機及可穿戴設備、（３）醫療及個人護理設備，於
２０１７年分別錄得快速的１３２％、２５％和３６％收入增長，而隨著現有客戶（當中包括全
球最知名美國手機品牌、現時合共市佔近九成的兩間美國智能家居龍頭品牌、熱賣的美國手戴數
據設備品牌）的新產品推出，以及東江所佔的訂單份額增加，相信上述產品板塊，將於２０１８
年繼續錄得高雙位數收入增長，並成為東江的強勁增長引擎，而截至２０１７年底時，東江的手
頭訂單為７﹒９億元，較２０１６底時增２２％。
　　東江的利潤率擴闊，是另一重要投資亮點。（１）智能家居、（２）高端手機及可穿戴設備
、（３）醫療及個人護理設備的毛利率，均超過３０％，而這些產品板塊，合共佔２０１７年注
塑收入的４７％，較２０１６年時提升近１０個百分點，而在上述的訂單前景下，這些較高毛利
產品的佔比，於今年和及後財年，將進一步遞增，並從而推升東江的毛利率。另外，東江今年將
投入２﹒３億元資本開支，用作更換機器、購入機械臂以進一步提升自動化（其中，東江第二條
全自動化的精密模具生產線，將於今年第３季投產），這所帶來的生產效益、產能提升，將支撐
今年和及後財年，東江的ＥＢＩＴ率表現。
　　２０１７年間，東江錄得４億元經營活動現金淨流入，按年大增６３％，而期內庫存、應收
帳日數，亦大致維持２０１６年時的理想水平，而至２０１７年底時，亦繼續錄得淨現金，財政
和流動性狀況，保持健康。展望今年，上述訂單前景，加上優質客戶的穩健帳期，相信將支持今
年的財政、流動性狀況保持理想，這會從而支撐今年派息水平。
　　此外，現時東江的４﹒４億元手頭淨現金，料亦有效配合併購計劃。東江正物色，與現有業
務相關、兼錄得盈利的收購目標，若收購成功，將可望大幅提升產能，並從而獲取更多上述快速
增長的產品訂單，屆時這將迎來估值上調的機遇。
　　現時東江２０１８年預測市盈率為１４倍，在收入、利潤率延續上行之勢，兼具併購增長和
獲納入深港通憧憬下，後市存有估值上調潛力。２０１７年８月時，東江公布中期業績後，至今
股價累升７５％，於當時我們建議時，買入的投資者，可繼續持倉，並進一步上望至７元，估值
相當於２０１８年預測市盈率１６倍的水平。《英皇證券研究部高級分析員　陳冠兆》

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