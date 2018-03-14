《選股情報－石鏡泉》又是３１６？

《選股情報》３月２日如下評：

「恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當一眾好友以為碌完，

昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第一炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看港股、中股

有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！」



特朗普再發貿易戰第二槍，今次直擊中國。在美工行，更被調查防洗錢把關不嚴，其他在美

有業務的中國的銀行，怕亦會被調查，３１６整固無望，又在３１６碌。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

