《經濟通通訊社１４日專訊》賓仕國際（０１７０５）首掛開市報２﹒７５元，較招股
價１元高出１﹒７５倍，成交約４２６１萬股，涉資１﹒０５億元。若不計手續費，每手賺
７０００元。（ｇｖ）
14/03/2018 09:22
《新股掛牌》賓仕國際首掛開２﹒７５元，高招股價１﹒７５倍
《經濟通通訊社１４日專訊》賓仕國際（０１７０５）首掛開市報２﹒７５元，較招股
價１元高出１﹒７５倍，成交約４２６１萬股，涉資１﹒０５億元。若不計手續費，每手賺
７０００元。（ｇｖ）
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