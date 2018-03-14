《經濟通通訊社１４日專訊》賓仕國際（０１７０５）首掛收報３﹒９８元，較招股價
１元高出２﹒９８倍，成交約３﹒６９億股，涉資１１﹒４１億元。每手４０００股，不計
手續費，每手賺１１９２０元。
該股今早開報２﹒７５元，盤中低見２﹒６５元，尾市最高見４﹒０５元。（ｇｖ）
14/03/2018 16:12
【焦點新股】賓仕收３﹒９８元高招股價近３倍，每手賺１１９２０
《經濟通通訊社１４日專訊》賓仕國際（０１７０５）首掛收報３﹒９８元，較招股價
１元高出２﹒９８倍，成交約３﹒６９億股，涉資１１﹒４１億元。每手４０００股，不計
手續費，每手賺１１９２０元。
該股今早開報２﹒７５元，盤中低見２﹒６５元，尾市最高見４﹒０５元。（ｇｖ）
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