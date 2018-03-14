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即市新聞

14/03/2018 16:56

《盤後部署》受累貿易戰消息，港股短線５０天線整固

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港股今日受外圍影響向下調整。由於美國白宮再出現重大人事
變動，加上貿易戰憂慮仍未消除，道指隔晚跌１７１點或０﹒７％，至２５００７點；標普
５００指數軟１７點或０﹒６％，至２７６５點；納指收跌７７點或１％，至７５１１點。港股
今早跟隨低開２７９點報３１３２１點，之後在騰訊（００７００）、舜宇（０２３８２）等大
價藍籌下挫所拖累，港股擴大跌幅，全日曾跌４５９點低見３１１４１點，不過騰訊尾市夾上，
大市跌幅隨即收窄，最終收跌１６６點或０﹒５３％，報３１４３５點，主板成交
１０３２﹒１９億元。
　　國指則跌６２點或０﹒４９％，報１２６８４點。滬指跌１８點或０﹒５７％，報
３２９１點。

＊傳美國關稅劍指中國科技產品＊

　　據外電引述消息人士表示，美國總統特朗普正在尋求對最高達６００億美元的中國進口商品
加徵關稅，主要涉及科技及電訊行業。據悉，新關稅可能很快便會公布，雖然目標是針對科技業
及知識產權，但最終範圍或許要大得多，最終進入徵稅清單的產品可能達到１００項。美國政府
目前將中國高科技企業作為打擊目標，因認為美國企業被逼放棄科技機密，以此換取在中國的經
營許可。
　　受到該項消息影響，今日部分科技股見沽壓，當中如瑞聲（０２０１８）、舜宇等手機零部
件股份見沽壓，而晶片股如中芯（００９８１）、華虹（０１３４７）走勢亦偏軟，反映投資者
暫時對貿易戰抱觀望態度，以待後市有更詳細的政策內容明朗化，預計對貿易戰的憂慮仍然會不
時困擾港股。

＊騰訊績前料偷步炒上支持大市＊

　　下周聯儲局議息，將於香港時間下周四（２２日）凌晨２時公布議息結果，市場一般預計今
個月聯儲局會加息２５點子，預計現時投資者已經將焦點放在美國的貿易政策之上。
　　港股今日大跌逾４００點後夾上，反映市底不差，只是近期受美股震盪拖累而見沽壓；再加
上富時指數本周五（１６日）收市後換馬，預計大市短期仍會有少許沽壓盤。值得留意的是騰訊
下周三（２１日）放榜，今日股價先跌後倒升，高低位波幅２％，不排除績前偷步炒上，成為支
撐大市動力之一。展望短線港股於五十天線（３１３２５點）反覆上落整固。（ｆｆ）

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