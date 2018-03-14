【貿易硝煙】傳美國貿易代表辦公室建議限制中國公民簽證及投資

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國貿易代表辦公室向白宮建議，

尋求限制簽證及中國公司在美國的投資，並對中國多種產品徵收關稅，以懲罰中國竊取美國知識

產權。

同時貿易代表辦公室亦對中國的投資規定提出質疑，認為這些規定迫使美國公司轉讓技術以

便在華開展業務。（ｍｎ）

