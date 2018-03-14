《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，非常大機會任命ＣＮＢＣ評論員
Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｋｕｄｌｏｗ接替科恩擔任國家經濟委員會主任。
此前Ｋｕｄｌｏｗ曾屢次公開指責特朗普在貿易問題上的立場，同時又抨擊聯邦政府不斷上
升的預算赤字及特朗普明顯偏好的弱勢美元等。
特朗普表示，與Ｋｕｄｌｏｗ並非在所有問題上意見一致，但認為這是件好事，因可以有不
同的聲音。（ｍｎ）
14/03/2018 09:02
《外地經濟》特朗普：大機會任命評論員Ｋｕｄｌｏｗ接替科恩
《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，非常大機會任命ＣＮＢＣ評論員
Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｋｕｄｌｏｗ接替科恩擔任國家經濟委員會主任。
此前Ｋｕｄｌｏｗ曾屢次公開指責特朗普在貿易問題上的立場，同時又抨擊聯邦政府不斷上
升的預算赤字及特朗普明顯偏好的弱勢美元等。
特朗普表示，與Ｋｕｄｌｏｗ並非在所有問題上意見一致，但認為這是件好事，因可以有不
同的聲音。（ｍｎ）
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