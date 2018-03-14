《經濟通通訊社１４日專訊》著名天體物理學家霍金在英國時間周三去世，享年７６歲。
他的子女發表聲明指，「父親今日離世，我們感到非常痛心，他是一位偉大的科學家，其勇
氣及才華激發全世界，相信他的工作成就會流傳下去，我們會永遠想念他。」
霍金於１９４２年１月８日出生於英國牛津，２１歲被診斷出患有「漸凍人症」，其後他以
「黑洞理論」聞名於世，是繼愛因斯坦之後最偉大的物理學家之一。（ｍｎ）
14/03/2018 11:50
【國際要聞】著名天體物理學家霍金去世，享年７６歲
《經濟通通訊社１４日專訊》著名天體物理學家霍金在英國時間周三去世，享年７６歲。
他的子女發表聲明指，「父親今日離世，我們感到非常痛心，他是一位偉大的科學家，其勇
氣及才華激發全世界，相信他的工作成就會流傳下去，我們會永遠想念他。」
霍金於１９４２年１月８日出生於英國牛津，２１歲被診斷出患有「漸凍人症」，其後他以
「黑洞理論」聞名於世，是繼愛因斯坦之後最偉大的物理學家之一。（ｍｎ）
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