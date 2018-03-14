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14/03/2018 18:09

《台股攻略－馮偉明》電子權值股走低，台股收盤跌５６點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，最終下跌５６﹒８３點，以１１０３８﹒８點作收，力守
１１０００點整數大關，成交金額為新台幣１１８４﹒２４億元。
　　美股周二（１３日）開高走低，台股在蘋果供應鏈為主的大型電子權值股走低下相對亞股跌
勢較輕。台積電全場在平盤之下，驊訊亮燈跌停，杰力、台半、精測、創意、茂達、嘉晶等跌幅
也超過２％。股王大立光亦失守新台幣４０００元大關，二線光學股佳能、佳凌、揚明光、先進
光、今國光、聯一光等均收黑。鴻海雖然有ＦＩＩ掛牌利好的題材，但外資轉沽影響了市場信心
，鴻家軍也收跌。美光股價周二續創下歷史新高，ＤＲＡＭ族群由南亞科領軍大漲，呈現高位震
盪。面板族群的友達、群創早盤逆市上升。中小型電子股表現相對突出，櫃買指數以小升收市。
生技股在台股盤整之際，成為資金避風所，包括順藥、合一、大學光、科妍等亮燈漲停。鋼鐵由
大成鋼領軍，千興、世紀鋼、官田鋼、志聯、豐興等均漲逾１％。漲價受惠股目前以被動元件族
群最強勢，國巨在新台幣４００元之上，禾伸堂接棒大漲。國泰金、富邦金、華南金、第一金都
穩在平盤之上。
　　整體來看，外資接下來可能會轉沽，內資預料將成為後市主要買盤來源。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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