《窩輪豪情－梁業豪》留意數據公布後的市況變化

《窩輪豪情》每個月約１３日的零售銷售報告公布時，汽車銷售量會被包括在內。至於約兩

個星期後公布的個人收入與個人消費開支報告，則包括個人於汽車與汽車零件上的開支。美國大

部分汽車製造商都於每個月第一個營業日提交營業額報告，福特汽車則於第三個營業日才提交。

鑑於汽車銷量的每月變動都很大，分析家會於零售銷售中扣除汽車項目，嘗試得出有關市場的真

實情況。此外，由於汽車項目佔美國人消費開支一個很重要的部分，能夠掌握汽車消售量的變化

對準確預測個人消費開支變化會有很大的幫助。因此，雖然汽車銷售與貨車銷量屬於參考價值很

低的經濟數據，依然有一些分析者會加以注視。

至此，本欄已講解了全部與主要美國經濟數據公布有關的資料。以後，大家可在每個交易日

晚上得悉有關數據後，先自行推測其對金融市場的影響。至於推測是否正碓，於翌晨各金融市場

收市後便知道。對港股投資者而言，美股對已公布的美國經濟數據的反應甚具參考價值。然而，

須注意的，是美股有可能於早市對利好╱利淡的數據作出向好╱向淡的反應，但於午市呈現相反

的走勢，反映出原來投資者早已預期利好╱利淡數據會出現，並趁消息獲得證實，平倉套利離場

。相反，若即日走勢逆勢的情況沒有出現，翌晨日股和港股跟隨美股的方向發展的機會將很大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

