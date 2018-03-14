《談國論企－黎偉成》經濟前兩個月穩增內需轉強

《談國論企》中國經濟於２０１８年１－２月份保持相對穩快增長的良性勢頭，惹人注目的

是（１）社會消費品零售總額、（２）規模以上工業增加值、（３）全國房地產開發投資以至

（４）民間固定資產投資等，都比２０１７年同期加快增長，相信會使（５）固定資產投資（不

含農戶）回復較快上升。國民經濟在新的一年開了個好頭。



＊高技術和製造製造業生產外銷均有提升＊



據國家統計局所發布的最新數據顯示，中國經濟於２０１８年前２個月保持相對良好的發展

態勢，重點有：

（甲）內需仍然相對殷切，特別是（一）社會消費品零售總額於２０１８年１－２月份累計

６﹒１萬億元的同坒曾長９﹒７％，相對於２０１７年１－２月份所增的９﹒５％多增０﹒２個

百分點，其中原因為汽車銷售於期內增長９﹒７％和扭轉上年同期減少１％之況，而化妝品增銷

１２﹒５％和多增１﹒９個百分點，而金銀珠寶銷售增長３％則遠低於上年同期的８﹒２％，日

用品類升幅由上年同期的９﹒２％提升至１０﹒２％、通訊器材增幅持平於１０﹒７％。尤其是

網上零售銷售增長在高基數底下仍能上升，於１－２月份平均增長３７﹒３％，比２０１７年前

兩個月所增３１﹒９％高５﹒４個百分點，其中實物網上銷售的增幅３５﹒６％更比上年同期的

２５﹒５％多增１０﹒１個百分點，和於整體零售額佔比１４﹒９％，比上年的１１﹒１％大幅

提升３﹒８個百分點，主要受惠於（ｉ）社會消費模式有提質，和（ｉｉ）居民的收入與國民經

濟基本同步增長。

（二）生產情況有頗為明顯的改善。規模以上工業增加值於２０１８年１－２月份同比增長

７﹒２％，相對於２０１７年１－２月份所增的增長６﹒３％高０﹒９個百分點，呈現全面的穩

定、有序的發展，令人感到興趣者為（ａ）高技術產品和（ｂ）裝備製造業的增加值同樣保持速

發展，於佔規模以上工業總體比重提升至逾５０％，可見中國的製造業加大轉型升級力度。

和（三）房地產開發於２０１８年前兩個月達１﹒０８３萬億元同比增長９﹒９％，比

２０１７年１－２月份的８﹒９％增幅多增整整１個百分點，表現當然較２０１６年同期所增加

的僅３％更理想，此項於去年２０１７年平增升幅為６﹒９％，因下半年的開發投資逐步回升產

生良性支持。

由是（四）固定資產投資（不含農戶）於２０１８年１－２月份的增長速度有所減慢，亦不

足以懼乃因多個內需環球的提速增長，最終會產生拉動固投回復較快成長的軌道。固投於今年前

兩個月的的增長７﹒９％，比２０１７年１－２月份增長８﹒９％要低１個百分點，但此為去年

１－８月份以來增長最快的時段。尤其值得注視的，是第二產業固投１﹒４８５萬億元增長

２﹒４％，其中製造業投資增長４﹒３％，和工業投資則增２﹒４％，扭轉上年同期分別減少

０﹒５％與１﹒２％之跌況，僅採礦業投資同比減少１３％，比２０１７年前兩個月所減的３％

要多減１０個百點。

但民間固資產投資於２０１８年前兩個月增８﹒１％，比２０１７年同期所增６﹒７％，高

１﹒４個百分點，頗有明顯好轉之概。



＊網上實物零售明顯增長民間固投亦見改善＊



更重要者，為（乙）其他經濟環節如（Ａ）製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１８年２

月份環比及同比皆明顯回落，特別是（１）生產明顯減弱，和（２）出口新訂單、（３）在手訂

單與出口相關的進口均有不同程度收縮，但（４）主要原材料購進價格、（５）出廠價格等加大

回落速度，而（６）生產經營活動預期指數樂觀情緒有明顯回升，意味製造業俏看未來的經營和

生產前景，卻仍得繼續密切留意往後的發展。

和（Ｂ）非製造業商務活動指數於２０１８年２月份擴張力度無疑略見放慢，乃續受（１）

建築業於急漲後有持續較大程度的轉弱，但（２）服務業的表現尚屬不錯，尤其是（３）投入品

價格拉動銷售價格明顯回落，使行業強化競爭力和吸引力，並可以在政府強化供給側的政策的支

持底下發揮更大、更新的積極作用。國民經濟肯定可保穩中求進發展步調。

至於（丙）金融機構人民幣貸款增長淨額於２０１８年２月份所達的８３９３億元，無疑較

２０１７年同期少增３２６４億元或２８％，情況表面看來似乎「足以堪慮」，實屬井蛙之淺見

，理由是誰都知道每年的農曆新年不規則地在１或２月因素之困，而２０１８年的春節於２月份

而２０１７年則在１月份，得把前兩個月的數據合而為一作同比分析始合其道。再看信貸淨增額

度於２０１８年１月份達２﹒９萬億元比上年多增８９７０億元或４２﹒８％，為歷來最大的單

月份淨增長的同時，連同２月份之數，使前兩個月累計達３﹒７４萬億元，同比增５４０７億元

或１６﹒９％，２０１７年同期則增６﹒１２％，便可充分表明春節因素影響之大，但銀行信貸

強力支持實體經濟，又是不爭事實。

價格因素：居民消費價格ＣＰＩ於２０１８年２月份增長２﹒９％高於２０１７年同期所增

０﹒８％，主要受到與鮮菜等食品和服務價格上升的影響；而工業生產者出廠價格ＰＰＩ增幅

３﹒７％則遠低於上年同期的７﹒８％凡４﹒１個百分點，相信這會使ＣＰＩ增速保持與經濟同

步發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ及相關主要數據



２月２０１６ ２月２０１７ ２月２０１８

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國內生產總值

（ＧＤＰ） － － －

規模以上工業生產＊ ＋５﹒４ ＋６﹒３ ＋７﹒２

社會消費品零售總額＊ ＋１０﹒２ ＋９﹒５ ＋９﹒７

居民消費價格指數 ＋２﹒３ ＋０﹒８ ＋２﹒９

工業生產者出廠價格

指數 －４﹒９ ＋７﹒８ ＋３﹒７

城鎮人均可支配收入 － － －

農村居民人均純收入 － － －

固定資產投資＊ ＋１０﹒２ ＋８﹒９ ＋７﹒９

房地產開發投資＊ ＋３﹒０ ＋８﹒９ ＋９﹒９

民間固投＊ ＋６﹒９ ＋１０﹒１ ＋８﹒１

進出口總額 －１５﹒７ ＋２１﹒９ ＋１７﹒２

出口 －２０﹒６ ＋４﹒２ ＋３６﹒２

進口 －８﹒０ ＋４４﹒７ －０﹒２

貿易順差（萬億人民幣）

廣義貨幣供應Ｍ２ ＋１３﹒３ ＋１１﹒１ ＋８﹒８

外匯儲備（萬億美元）

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

