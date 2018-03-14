《異動股》耐世特（０１３１６）績後遭瑞信唱淡，急插逾１６％

《經濟通通訊社１４日專訊》耐世特（０１３１６）績後遭瑞信唱淡，急插逾１６％，最新

報１３﹒７元；成交約１６４萬股，涉資２３４５萬元。

該公司公布去年賺３﹒５億美元，增加１９％。績後瑞信維持「跑輸大市」，目標價

１０﹒３元不變，遠低於現價。同時，高盛則維持「買入」評級，目標價由２１﹒８８元微降至

２０﹒７９元。

現時，恆生指數報３１２８０，跌３２１點或跌１﹒０２％，主板成交４３﹒７５億元。上

證綜合指數報３３００﹒６９，跌９﹒５５點或跌０﹒２９％，成交６１﹒６０億元人民幣。（

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