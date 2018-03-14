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即市新聞

14/03/2018 12:45

《午市前瞻》美政局波動，港股料３１０００仍見支持

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國白宮再出現重大人事變動，加上有指美國計劃最快下周宣
布擴大對中國開徵關稅，每年或涉及最多６００億美元，政經因素不穩下，美國三大指數齊挫，
道指收跌１７１點報２５００７點。恆指夜期收報３１３７４跌２１２點，港股ＡＤＲ亦軟
３７２點報３１２２９，港股今早以３１３２１開市，低開２７９點後，跌幅一度擴大至４２６
點，最低見３１１７４，雖然部份股份見業績炒作，但在重磅股偏軟下，港股最終午收仍跌
３９５點，跌幅１﹒２５％，報３１２０６點，穿五十天線（３１３２０點），主板成交
５７３﹒３７億元。
　　國指軟１７９點或１﹒４１％，報１２５６７點。滬指報３２９０，跌１９點或
０﹒５９％。

＊重磅走軟平保軟２％，碧桂園長和系逆市漲＊

　　重磅股偏軟，騰訊（００７００）跌１﹒３４％，報４５６﹒６元；友邦（０１２９９）跌
２﹒１４％，報６６﹒３５元；平保（０２３１８）跌１﹒６８％，報８４﹒９５元；港交所（
００３８８）跌１﹒０３％，報２８８元；匯控（００００５）跌０﹒７１％，報７６﹒５５元

　　藍籌陸續放榜，將於下周二（２０日）放榜的碧桂園（０２００７）今獲大摩唱好，目標價
升至１９元，評級升至「增持」，利好股價上升０﹒９４％，午收報１５﹒１元，暫為表現最佳
藍籌。
　　多隻長和系股份即將於本周五（１６日）公布全年業績，長實（０１１１３）獲麥格理升目
標價至９３﹒０９元，維持「跑贏大市」評級，長實開市高見７０﹒３元，惟之後升幅全銷，午
收６８﹒８元，輕跌不足０﹒１％；長江基建（０１０３８）則逆市升０﹒５３％報６６﹒３５
元。
　　有外電指特朗普尋求對中國新一輪加徵關稅，主要涉及科技及電訊行業，消息令手機股受壓
，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒７５％，報１５３﹒９元，暫為跌幅最大藍籌；舜宇（０２３
８２）亦跌２﹒３２％，報１４３﹒１元。　

＊內銀強勢後普遍回軟，賓仕國際首掛升２倍＊

　　上日大勇的內銀股今日普遍回軟，建行（００９３９）跌１﹒９８％，報８﹒４２元；農行
（０１２８８）仍升０﹒４２％，報４﹒７３元；工行（０１３９８）跌２﹒１％，報６﹒９８
元；招行（０３９６８）跌２﹒１４％，報３４﹒３元；中行（０３９８８）跌０﹒９％，報４
﹒４元。
　　南航（０１０５５）遭摩通唱淡維持「減持」評級，予遠低於現價的目標６﹒６５元，南航
暫跌６﹒０５％，報９﹒７９元；國航（００７５３）則獲摩通唱好「增持」，惟仍跌
２﹒６３％報１１﹒１２元；東航（００６７０）亦軟１﹒５３％，中午收報６﹒４４元。
　　「天仁茗茶」經營商賓仕國際（０１７０５）今首掛，曾高見３﹒２５元，午收報３﹒０６
元，比招股價１元高出２﹒０６倍，若不計手續費，每手賺８２４０元。

＊李偉傑：港股望騰訊業績振市，內銀業績可期＊

　　港股今早受外圍拖累低開，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，特朗普政府的人事
變局雖令港股跟隨美股動盪，但相信只屬短線跌幅，港股未有自身不利因素，相信日內維持約
４００點左右跌幅，但尾市跌幅更有機會收窄。他續指，現時港股正等候各大藍籌公布業績，相
信於騰訊下周三（２１日）公布業績前，港股仍會在３１０００點至３１８００點水平維持波動

　　對於藍籌業績炒作，李偉傑指早前農行的業績快報為投資者帶來驚喜，相信內銀業績可期；
而重磅股騰訊，他亦看好績後可上試歷史高位（４７６﹒６元），但建議投資者仍可先鎖定部分
利潤。（ｇｌ）

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