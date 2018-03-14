《午市前瞻》美政局波動，港股料３１０００仍見支持

《經濟通通訊社１４日專訊》美國白宮再出現重大人事變動，加上有指美國計劃最快下周宣

布擴大對中國開徵關稅，每年或涉及最多６００億美元，政經因素不穩下，美國三大指數齊挫，

道指收跌１７１點報２５００７點。恆指夜期收報３１３７４跌２１２點，港股ＡＤＲ亦軟

３７２點報３１２２９，港股今早以３１３２１開市，低開２７９點後，跌幅一度擴大至４２６

點，最低見３１１７４，雖然部份股份見業績炒作，但在重磅股偏軟下，港股最終午收仍跌

３９５點，跌幅１﹒２５％，報３１２０６點，穿五十天線（３１３２０點），主板成交

５７３﹒３７億元。

國指軟１７９點或１﹒４１％，報１２５６７點。滬指報３２９０，跌１９點或

０﹒５９％。



＊重磅走軟平保軟２％，碧桂園長和系逆市漲＊



重磅股偏軟，騰訊（００７００）跌１﹒３４％，報４５６﹒６元；友邦（０１２９９）跌

２﹒１４％，報６６﹒３５元；平保（０２３１８）跌１﹒６８％，報８４﹒９５元；港交所（

００３８８）跌１﹒０３％，報２８８元；匯控（００００５）跌０﹒７１％，報７６﹒５５元

。

藍籌陸續放榜，將於下周二（２０日）放榜的碧桂園（０２００７）今獲大摩唱好，目標價

升至１９元，評級升至「增持」，利好股價上升０﹒９４％，午收報１５﹒１元，暫為表現最佳

藍籌。

多隻長和系股份即將於本周五（１６日）公布全年業績，長實（０１１１３）獲麥格理升目

標價至９３﹒０９元，維持「跑贏大市」評級，長實開市高見７０﹒３元，惟之後升幅全銷，午

收６８﹒８元，輕跌不足０﹒１％；長江基建（０１０３８）則逆市升０﹒５３％報６６﹒３５

元。

有外電指特朗普尋求對中國新一輪加徵關稅，主要涉及科技及電訊行業，消息令手機股受壓

，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒７５％，報１５３﹒９元，暫為跌幅最大藍籌；舜宇（０２３

８２）亦跌２﹒３２％，報１４３﹒１元。



＊內銀強勢後普遍回軟，賓仕國際首掛升２倍＊



上日大勇的內銀股今日普遍回軟，建行（００９３９）跌１﹒９８％，報８﹒４２元；農行

（０１２８８）仍升０﹒４２％，報４﹒７３元；工行（０１３９８）跌２﹒１％，報６﹒９８

元；招行（０３９６８）跌２﹒１４％，報３４﹒３元；中行（０３９８８）跌０﹒９％，報４

﹒４元。

南航（０１０５５）遭摩通唱淡維持「減持」評級，予遠低於現價的目標６﹒６５元，南航

暫跌６﹒０５％，報９﹒７９元；國航（００７５３）則獲摩通唱好「增持」，惟仍跌

２﹒６３％報１１﹒１２元；東航（００６７０）亦軟１﹒５３％，中午收報６﹒４４元。

「天仁茗茶」經營商賓仕國際（０１７０５）今首掛，曾高見３﹒２５元，午收報３﹒０６

元，比招股價１元高出２﹒０６倍，若不計手續費，每手賺８２４０元。



＊李偉傑：港股望騰訊業績振市，內銀業績可期＊



港股今早受外圍拖累低開，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，特朗普政府的人事

變局雖令港股跟隨美股動盪，但相信只屬短線跌幅，港股未有自身不利因素，相信日內維持約

４００點左右跌幅，但尾市跌幅更有機會收窄。他續指，現時港股正等候各大藍籌公布業績，相

信於騰訊下周三（２１日）公布業績前，港股仍會在３１０００點至３１８００點水平維持波動

。

對於藍籌業績炒作，李偉傑指早前農行的業績快報為投資者帶來驚喜，相信內銀業績可期；

而重磅股騰訊，他亦看好績後可上試歷史高位（４７６﹒６元），但建議投資者仍可先鎖定部分

利潤。（ｇｌ）

