《美元走勢－羅明立》美國政局未明及貿易戰陰霾，美元續震盪尋底

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒７５ １０６﹒３８ １０６﹒４６

歐元╱美元 １﹒２４１３ １﹒２３８８ １﹒２４０４

英鎊╱美元 １﹒３９９６ １﹒３９６７ １﹒３９７５

美元╱瑞郎 ０﹒９４４０ ０﹒９４２４ ０﹒９４２８

美元╱港元 ７﹒８４１６ ７﹒８３８４ ７﹒８４０２

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《美元走勢》美國總統特朗普昨晚（１３日）意外宣布解除國務卿蒂勒森職務，並在社交媒

體上稱，將由現任中情局局長蓬佩奧（Ｍｉｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）接任國務卿，引發美元大跌，

美元指數跌穿９０關口。另外，有消息稱特朗普政府正尋求對中國大約６００億美元的進口商品

徵收關稅，還計劃對來自中國的投資施加限制。中美之間可能爆發大規模貿易戰的隱憂加深了美

元跌幅，美元指數最低跌至８９﹒５８。

數據方面，昨晚美國公布的２月份ＣＰＩ數據按年上升２﹒２％，核心ＣＰＩ數據漲

１﹒８％，均符合市場預期，且並未出現加速上升的跡象。通脹數據的穩定，使市場對於美聯儲

是否加快收緊貨幣政策的擔憂稍為紓緩，刺激非美貨幣全線造好，歐元兌美元重上１﹒２４的水

平，美元兌日圓則衝高回落，在１０６﹒５０一線徘徊。在美國政府政治局勢未明朗以及中美貿

易戰的陰霾下，預計美元將繼續震盪尋底。

原油方面，蓬佩奧接任國務卿的消息刺激油價一度上漲，因他對伊朗及朝鮮的立場一向強硬

，並可能主張對委內瑞拉實施更嚴厲的制裁，均利好油價。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０６﹒５０ １０７﹒８０ １０６﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２３５０ １﹒２４５０ １﹒２３１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

