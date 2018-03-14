國泰（２９３）去年虧損擴大至１２﹒６億元，派中期息５仙

《經濟通通訊社１４日專訊》國泰（００２９３）宣布，截至去年１２月３１日止年度虧損

擴大至１２﹒５９億元，對上一個年度蝕５﹒７５億元，每股基本虧損３２仙，派中期息５仙，

取代末期息。

期內收益９７２﹒８４億元，升４﹒９％。營業虧損１４﹒４９億元，對上一個年度蝕

５﹒２５億元。（ｈｏ）



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