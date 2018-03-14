《經濟通通訊社１４日專訊》國泰（００２９３）宣布，截至去年１２月３１日止年度虧損
擴大至１２﹒５９億元，對上一個年度蝕５﹒７５億元，每股基本虧損３２仙，派中期息５仙，
取代末期息。
期內收益９７２﹒８４億元，升４﹒９％。營業虧損１４﹒４９億元，對上一個年度蝕
５﹒２５億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司通告
14/03/2018 12:10
國泰（２９３）去年虧損擴大至１２﹒６億元，派中期息５仙
《經濟通通訊社１４日專訊》國泰（００２９３）宣布，截至去年１２月３１日止年度虧損
擴大至１２﹒５９億元，對上一個年度蝕５﹒７５億元，每股基本虧損３２仙，派中期息５仙，
取代末期息。
期內收益９７２﹒８４億元，升４﹒９％。營業虧損１４﹒４９億元，對上一個年度蝕
５﹒２５億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司通告
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