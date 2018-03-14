《再戰明天》新西蘭公布第四季經濟增長，太古系和聯通派業績

《經濟通通訊社１４日專訊》明日，全國政協十三屆一次會議閉幕會，新西蘭公布第四季經

濟增長。



＊全國政協十三屆一次會議閉幕會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，全國政協十三屆一次會議閉幕會，通

過政協第十三屆全國委員會第一次會議關於常務委員會工作報告的決議等。

明午４：３０ｐｍ，瑞士央行進行貨幣政策評估。



＊新西蘭第四季經濟增長增料加快＊



在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由

０﹒６％升上０﹒８％；年率料由２﹒７％擴張至３﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布外資投資

日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金流向。



＊法國公布２月通脹率＊



明午１２：００ｐｍ，日本公布２月東京住宅銷售。３：４５ｐｍ，法國公布２月消費者物

價指數，月率跌幅料維持於０﹒１％；年率料由１﹒３％降至１﹒２％。



＊太古系和聯通派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：太古（０００１９）、太古地產（０１９７２）、九興控

股（０１８３６）、中興通訊（００７６３）、保利協鑫能源（０３８００）、泓富產業信託

（００８０８）、ＴＯＭ集團（０２３８３）、冠捷科技（００９０３）、中國聯通

（００７６２）、協鑫新能源（００４５１）、路訊通（００８８８）百仕達控股

（０１１６８）、白雲山（００８７４）、大慶乳業（０１００７）和易鑫集團（０２８５８）

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鼎億集團（００５０８）開股東特別大會。（ｈｏ）

