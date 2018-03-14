《小傳日記》ＱＱ拗腰反彈有睇頭，「珍珠奶茶」登場勁好飲！

《小傳日記》「侵侵」（特朗普）可能怕全球魚缸唔夠精彩，一而再，再而三咁諗「驚喜」

畀大家，只不過鑊鑊都係驚多過喜呢。噚晚（１３日）又失驚無神炒咗國務卿蒂勒森，跟手又有

傳聞話要對進口祖國商品徵收關稅，金額可能高達６００億美金呀！結果，政局不穩之下，道指

噚晚又急跌１７１點收市，報２５００７。

香江魚缸梗係一齊捱震，今朝（１４日）低開２７９點都唔夠，「手機設備孖寶」受累貿易

戰升溫重傷，近排強勢嘅祖國錢莊都要回氣唞唞，搞到魚缸跌幅擴大到４５９點至３１１４１，

５０天線（約３１３２５）曾經再度失守。

不過有股王ＱＱ（００７００）喺大廳，缸友唔使驚！收市前ＱＱ發力拗腰彈，由４５６銀

水平抽番上去４６３﹒６銀，成功幫恆指收番一大半失地，埋單都只係跌１６６點收報

３１４３５，而５０天線更失而復得；國指都跌少咗，收市報１２６８４，碌低６２點。而全日

主板成交都有１０３２億銀。

雖然好友未搶番主導權，不過缸友轉為「炒股不炒市」，一樣可以有收穫。軟件股就成為逆

市奇葩，有貨嘅缸友一樣搵到食，同埋熱爆嘅珍珠奶茶新丁賓仕（０１７０５）都炒到不亦樂乎

！



＊ＱＱ錄大手倒升唔使唞，軟件股起飛金蝶展生機＊



查實缸友一早都怕貿易戰會影響全球經濟，所以新經濟股開始吸引返缸友眼球。魚缸入面大

隻嘅新經濟股數來數去，當然就只有ＱＱ。今朝１０點左右ＱＱ錄得逾２４億銀「超級大手」，

股價初段隨市受到壓制，腳軟近２巴仙，但股王並唔係浪得虛名，尾市竟然夾上嚟，最終倒升８

亳子收４６３﹒６銀。ＱＱ下星期三（２１日）放榜，話唔埋而家係入市好機會！

至於街坊軟件股，就強勢起飛。上年賺多８巴仙，獲得中金唱好嘅金蝶（００２６８）愈飛

愈有，爆起近１５巴仙，報６﹒７９銀。金山軟件（０３８８８）彈高逾４巴仙，報２９﹒６銀

。中軟國際（００３５４）就飆前近６巴仙，報６﹒５８銀。



＊貿易戰點算瑞聲腳都軟，出口股跪低敏華亦勢危＊



侵侵將貿易戰升級，傳聞尋求對神州入口商品加收關稅，金額最高達６００億美金，其中主

要影響科技同電訊行業，缸友擔心最終進入收稅清單嘅產品達到可能１００項！結果一班科技產

品佬嚇到腳軟。舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）手機零件阿哥唔見逾２巴仙同近３巴

仙，報１４３﹒３銀及１５５﹒４銀。

除咗手機設備佬，做花旗國生意嘅股份亦都表現一般。出口梳化到花旗國嘅敏華

（０１９９９）上年收入增加近三成，不過都難敵淡友攻勢，唔見逾５巴仙，報７﹒３１銀。



＊業績有驚喜劇飛飛唔起，水泥股上陣缸友行大運＊



神州鐵鳥今朝仲全部低飛，國航（００７５３）（滬：６０１１１１）亦都公布咗今年首兩

個月乘客人數按年升咗近６巴仙，但開市冇幾耐就即刻下插４巴仙，之後細摩將佢嘅Ａ仔「他屐

」同評級調高，國航先至慢慢飛返高，Ｈ仔最後埋單無升跌，報１１﹒４２銀，Ａ仔都係跌咗一

格。

細摩同時調高南航（０１０５５）嘅「他屐」，由４﹒７銀升到去６﹒６５銀，但調高完都

仲要較現價低近３５巴仙，兼維持減持評級。南航今朝就最多一度急插超過６巴仙，不過缸友趁

低入貨，收市就只係跣低逾２巴仙報１０﹒２銀。東航（００６７０）今朝都急降逾４巴仙，但

一樣臨尾飛番上去，收市唔見少過１巴仙報６﹒５１銀。

「劇飛」國泰（００２９３）今日中午放榜，雖然蝕咗近１３億銀，但都較「孖屐」估嘅近

２３億銀少得多，而且總收益亦都高過預期，難怪開心彈起最多超過３巴仙，但升幅喺收市前完

全蒸發晒，最後打回原形收報１３﹒７８銀，空歡喜一場。

「孖屐」喺下晝收到風話，神州有幾個地區上調水泥價格，水泥佬即刻全線彈起，水泥大佬

海螺（００９１４）升咗近４巴仙報４３﹒１銀，為今日最勁嘅國貨佬。中建材（０３３２３）

一樣彈起近４巴仙，報８﹒３５銀。華南水泥一哥潤泥（０１３１３）就跑贏所有街坊，爆上逾

４巴仙報６﹒５１銀。



＊缸友齊掟貨耐世特急挫，賓仕好搶手爆升高高收＊



砵砵車零件一哥耐世特（０１３１６）噚晚派成績表，但舊年成績真係唔多好睇，收入只係

升咗唔夠一巴仙。雖然賺多超過１９巴仙，但如果剔除花旗國稅改帶嚟嘅稅務優惠，舊年賺到嘅

錢會差過「孖屐」預期，所以呢位一哥先後畀幾間大行降「他屐」，嚇到唔少缸友喺今朝掟貨走

人，最多大插１９巴仙，埋單計亦一樣重傷，插咗近１６巴仙，報１３﹒８銀。

嚟自寶島嘅「天仁茗茶」嘅香江特許經營商賓仕國際今日第一日入缸，由於有勁多缸友搶住

買呢隻新丁，大嗱嗱超購２６００倍，喺咁搶手嘅情況下，賓仕股價自然坐火箭，繼噚日暗盤爆

升１﹒３倍後，今日以３﹒９８銀埋單，較招股價１蚊高出近３倍，有貨嘅缸友每手賺近萬二蚊

呀！

平時冇乜缸友吼嘅仙股昌興（００８０３）話要將東莞項目賣畀萬科（０２２０２），預計

呢單「刁」賺超過４億銀，今朝最多爆升近９５巴仙，埋單只係得返近２２巴仙落袋報０﹒０９

銀。

東岳（００１８９）呢幾日獲唔少缸友爭住入貨，今日逆市彈起超過７巴仙，順便喺近七年

高位８﹒６３銀插旗，最後亦都喺高位附近８﹒６銀企穩埋單，勁！請請！



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