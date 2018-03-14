《真知灼見－溫灼培》安倍下台危機，日圓何去何從？

《真知灼見》日本首相安倍晉三因涉及協助辦學團體以低價購入國有土地，事件演變成安倍

個人的誠信危機。據日本《產經新聞》於本月１０日及１１日兩天所作的民調顯示，安倍現時的

支持率只有４５％，較１個月前同期所作調查跌了６個百分點。按任期，安倍是可當首相到

２０２０年東京夏季奧運，但以其現時的支持率低於一半，據日本當地政治分析指，現關注安倍

能否捱到今年９月自民黨的黨魁選舉體面地下台，或在此前已被趕下台。自２０１２年安倍上台

成為日本首相後，他便一直推行所謂的「三支箭」經濟政策，其中最重要的一個環節便是走「弱

日圓」政策。正因安倍是「弱日圓」的支持者，假使他一旦下台，新上場的首相是否仍奉行該政

策實在是未知數。



＊安倍奉行「弱日圓」政策＊



按理論，隨著日本出口逐步改善，驅使海外入口商對日圓有著龐大需求，日圓匯價於今年內

理應具備走強條件。再者，美國總統特朗普去年上台後多次暗示要借助弱美元以改善美國的貿易

不平衡。而於整個２０１７年期間，歐元兌美元就累積升了約１４％，英鎊升了１０％，澳元漲

９％，而一些主要亞洲貨幣如韓圜、泰銖以至新加坡元兌美元也分別升值７％至１１％不等。惟

獨日圓兌美元只升了約４％。當時日本經濟差，日圓暫難升值這是情有可原。但現在日本出口已

見改善，經濟轉強，日本似再沒理據不讓日圓升值。這是筆者看日圓於２０１８年走強的另一原

因。



＊一旦爆發貿易戰圓匯升勢＊



現時市場上正醞釀著一個不確定因素，是歐美又或中美隨時可能爆發貿易戰。美國正準備於

本月２３日對入口鋼材及鋁徵重關稅，而受影響最大的歐盟到現階段仍未取得美國方面的關稅豁

免。歐盟已警告在貿易上會對美國採取報復行動。另邊廂，路透社述引白宮消息指，美國正計劃

借助「３０１調查」對中國入口徵懲罰性關稅。不排除中國也會報復。假如全球爆發貿易戰，日

圓又將何去何從？筆者估計，貿易戰一旦爆發，首個衝擊將是全球股市，屆時資金或會率先轉返

日圓避險使日圓匯價走強，但往下來便要視乎環球貿易轉差下，日本出口減少有多嚴重。因這會

直接影響海外入口商對日圓的需求。現階段料日圓較大機會於１０５至１０８兌１美元上落。假

使貿易分爭能平息，看今年日圓上升目標１０２兌１美元。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

