港股四連升斷纜，收３１４３５跌１６６點，５０天線失而復得

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普辭退國務卿蒂勒森，引起投資者對美國政局關

注，加上有指美國計劃最快下周宣布擴大對中國開徵關稅，每年或涉及最多６００億美元，政經

因素不穩下，美股走低。港股今早隨外圍低開２７９點報３１３２１，多隻藍籌股捱沽，其中瑞

聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）跌幅顯著，拖累港股一度下挫４５９點低見３１１４１

點；尾段在騰訊（００７００）倒升支付下，大市跌幅大為收窄，最終收跌１６６點或

０﹒５３％，報３１４３５，終止四連升，５０天線（３１３２５點）失而復得。主板成交

１０３２﹒１９億元減少約６％。

國指跌６２點或０﹒４９％，報１２６８４。滬指報３２９１，跌１８點或０﹒５７％。



＊碧桂園升幅冠藍籌，瑞聲舜宇包尾＊



碧桂園（０２００７）下周二（２０日）放榜，最新獲大摩唱好，目標價升至１９元，評級

升至「增持」，全日股價升１﹒７４％，報１５﹒２２元，為全日表現最佳藍籌股；中海外

（００６８８）及華潤置地（０１１０９）無升跌，分別收報２７﹒７５元及２８﹒１０元；萬

科（０２２０２）微跌０﹒１４％，報３４﹒９元。

大市表現疲弱，「公用三寶」有買盤，中電（００００２）微升０﹒１３％，報７８﹒８元

；中華煤氣（００００３）揚０﹒５％，報１５﹒９８元；電能實業（００００６）升０﹒８％

，報６９﹒１５元。

內銀股普遍回吐，建行（００９３９）跌１﹒２８％，報８﹒４８元；農行

（０１２８８）稍升０﹒６４％，報４﹒７４元；工行（０１３９８）跌１﹒４％，報７﹒０３

元；中行（０３９８８）無升跌，報４﹒４４元。

市場傳特朗普對中國商品徵稅，或針對科技業，瑞聲（０２０１８）跌２﹒８１％，報

１５５﹒４元，盤中曾低見１５２﹒８０元；舜宇（０２３８２）收跌２﹒１８％，報

１４３﹒３元，盤中低見１４０﹒５０元。兩股包辦表現最差恆指股首兩位。

個別重磅藍籌見買盤支持，騰訊收升０﹒１７％報４６３﹒６元，盤中低見４５３﹒６元；

中移動（００９４１）收升０﹒０７％報７１﹒７５元；匯控（００００５）跌０﹒７８％報

７６﹒５元。



＊中資航空股全走低，偉業逆市大漲＊



創科實業（００６６９）去年純利４﹒７億美元，按年增１５％，惟全日跌２﹒２７％，報

４７﹒４元。

國泰（００２９３）在中午公布去年度業績，虧損增加１２﹒５９億元遠低於市場預期，午

後股價一度見１４﹒２２元創２０１５年底以來新高，全日無升跌報１３﹒７８元。

東航（００６７０）收跌０﹒４６％，報６﹒５１元；國航（００７５３）獲摩通唱好，投

資評級由「中性」升至「增持」，目標價由７﹒２元升至１２﹒８元，惟全日仍跌０﹒３５％，

報１１﹒３８元；南航（０１０５５）跌２﹒１１％，報１０﹒２元。

偉業（０１５７０）尋求新交所除牌，全日大漲２３﹒６７％，報３﹒７１元。（ｇｖ）

