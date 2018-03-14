《廣匯論勢－鄭廣復》加元１﹒３０不容失守

《廣匯論勢》自特朗普在２０１７年１月２０日上任美國總統後，便不斷有大小官員被他辭

退，或因為與他意見分歧而辭職；昨天（１３日）美國國務卿蒂勒森亦離他而去，成為第２０名

官員離開特朗普團隊的官員。如果仍然有人認為特朗普是個聰明人，請解釋一下為何他不能挽留

不了人才？為何他推出的多項政策朝令夕改？美國人需要一個商人做總統嗎？

即使如此，特朗普身家只有３１億美元，在福布斯２０１８年世界富豪榜排名７６６，根本

不能與身家１１２０億美元，位列第一名的亞馬遜創辦人貝佐斯（Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ）比較

；若然美國人是要一個政治立場鮮明的人做總統，只會搞分裂、唯我獨尊的特朗普完全無資格，

若他口中的「讓美國再次壯大起來」，只是壓低他人去成就自己，他所謂的「公平」原來是美國

必須得到最大利益，那美國將會失去所有盟友。



＊美元受累政局不穩＊



美國政局不穩對美股及美元匯價均構成壓力，昨天美國勞工部公布最新通脹率由１月份的

２﹒１％升至２月份的２﹒２％，但僅對美元匯價構成短暫支持，絕大多數主要貨幣兌美元在數

據公布後重新走強。歐元兌美元在亞洲市早段重上１﹒２４，英鎊兌美元亦高見１﹒３９９５，

美元兌日圓昨天高見１０７﹒３０後掉頭下挫，在今天（１４日）亞洲市早段曾跌至

１０６﹒４０。

美元兌加元則走強至１﹒２９８４，相信與昨天加拿大央行（ＢＯＣ）行長波洛茲的言論有

關，其中他表示不知道何時會再次加息的影響最大。另外，他又指出，現時市場對於利率的敏感

度較１０年前增加了大約五成。波洛茲又表示，近期數據表現與央行對前景的評估一致，而薪酬

增長亦符合央行預期。言論暗示，ＢＯＣ短期內不會考慮進一步加息。然而，我相信影響貨幣政

策的主要因素，是美、加仍未達成新的北美自由貿易協議（ＮＡＦＴＡ），且美國只是暫時不對

加拿大對美國出口的鋼鋁徵收重關稅，若然加拿大仍無在ＮＡＦＴＡ中讓步，相信亦難逃一劫。

美元兌加元昨天急升並突破上周五（９日）的高位１﹒２９０９，同時亦重新守穩在

１﹒２８７７的前主要支持位，至於會否在日線圖形成雙頂則有待觀察，但就目前而已，美元兌

加元的短期下跌訊號消除，匯價重返上升趨勢。一如早前所講，美元兌加元若可在周線圖突破

１﹒３０收市，反映去年１０月下旬至１２月中的大型頭肩底頸線遭到突破，匯價中線升至

１﹒３７７８後才會遇到明顯阻力。



＊金價短期趁機反擊＊



金價急跌至１３１４﹒２５美元後大幅反彈至最高１３２７美元，其後逐步走強，今天在東

京午市升至１３２９美元。從日線圖所見，金價仍然受制於２０日ＳＭＡ（１３２８﹒８），惟

日線圖走勢仍呈三角形，後市必須突破１３４０﹒６０或１３０２﹒９美元才可望展開新趨勢，

即市預料在１３２４至１３４０美元之間波動。銀價亦呈三角形整固，１７美元仍為主要阻力，

即市以１６﹒４０美元為主要支持。由於下周美國聯儲局將會公布議息結果，美元本周以來的走

弱，是否暗示市場已完全消化了加息因素仍有待觀察，然而，美匯指數一旦在日線圖失守

８９﹒４５，反映美元匯價在３月份開始重拾跌勢，中期傾向跌穿８０。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

