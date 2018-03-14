《經濟通通訊社１４日專訊》早前有消息報道，傳陷入財困的海航集團繼續出售資產，研究
出售部分或全部，於拉斯維加斯度假村Ｈｉｌｔｏｎ Ｇｒａｎｄ Ｖａｃａｔｉｏｎｓ
（ＨＧＶ）所持股權。ＨＧＶ確認，海航將出售該公司所有持股，股份總值約１１億美元
（約８６﹒２６億港元）。
海航集團去年以約６５億美元代價，從黑石集團收購希爾頓全球控股的２５％股權，以及從
希爾頓分拆出來的Ｐａｒｋ Ｈｏｔｅｌｓ和ＨＧＶ之類似比例股份。海航集團早前已經售出
Ｐａｒｋ Ｈｏｔｅｌｓ大部分持股，套現９６億港元。（ｅｙ）
14/03/2018 13:47
【海航動向】海航擬悉售希爾頓渡假村業務所有持股，套現８６億元
《經濟通通訊社１４日專訊》早前有消息報道，傳陷入財困的海航集團繼續出售資產，研究
出售部分或全部，於拉斯維加斯度假村Ｈｉｌｔｏｎ Ｇｒａｎｄ Ｖａｃａｔｉｏｎｓ
（ＨＧＶ）所持股權。ＨＧＶ確認，海航將出售該公司所有持股，股份總值約１１億美元
（約８６﹒２６億港元）。
海航集團去年以約６５億美元代價，從黑石集團收購希爾頓全球控股的２５％股權，以及從
希爾頓分拆出來的Ｐａｒｋ Ｈｏｔｅｌｓ和ＨＧＶ之類似比例股份。海航集團早前已經售出
Ｐａｒｋ Ｈｏｔｅｌｓ大部分持股，套現９６億港元。（ｅｙ）
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