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即市新聞

14/03/2018 11:06

【Ｆｉｒｅ　Ｍａｎ】侵侵炒正副國務卿，美國優先升級添全球變數

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１４日報道》「Ｙｏｕ　ａｒｅ　ｆｉｒｅｄ！」，十多年前電視
真人秀《Ｔｈｅ　Ａｐｐｒｅｎｔｉｃｅ（飛黃騰達）》主角特朗普的金句，正隨著他入主白宮
和愈來愈出人意料的炒人方式，演變為「Ｙｏｕ　ｗｅｒｅ　ｆｉｒｅｄ！Ａ　ｆｅｗ　
ｈｏｕｒｓ　ａｇｏ。」
　　跟中情局（ＦＢＩ）前局長科米從電視新聞得知自己被炒的消息相比，美國國務卿蒂勒森甚
至是從總統的推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上確認自己被炒掉的消息。白宮一系列的人事震盪，加上
近期在北韓、關稅等議題上反覆無常，面對特朗普這位「狂人＋莊家」風格的超級大國總統，全
球市場動盪和貿易戰陰霾揮之不去。

＊多項議題分歧，傳蒂勒森曾怒斥總統「白癡」＊

　　特朗普解除蒂勒森國務卿職務的消息一傳出，即引發美國股匯債齊跌。道指盤中一度跌逾
２００點，美元亦一度大跌至５年低位。
　　蒂勒森被指在俄美核裁軍、中東斷交風波、巴黎氣候協定等多項議題上和特朗普分歧，而早
在去年１０月，美國全國廣播公司（ＮＢＣ）就透露蒂勒森曾在一次國安會議上怒斥特朗普是
「白癡（ｍｏｒｏｎ）」。
　　兩人的嫌隙在近期北韓和貿易問題上更是表現得淋漓盡致。去年９月３０日，蒂勒森訪華時
透露，華府已準備好與北韓展開首次無前設的對話，但就在次日，特朗普即在推特揶揄蒂勒森這
位「Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ」，斥他嘗試和「小火箭人」談判是浪費時間。
然而半年不到，特朗普上周又在推特宣布計劃和金正恩會面，令媒體大跌眼鏡。

＊貿易鷹派壯大，恐祭３００億美元關稅＊

　　曾擔任埃克森美孚總裁的蒂勒森，一直被視作和稍早辭職的白宮首席經濟顧問科恩一樣的「
貿易鴿派」，支持全球化和開放自由貿易。科恩、蒂勒森出局，加上特朗普預告將任命現任中情
局局長蓬佩奧（Ｐｏｍｐｅｏ）為國務卿，華府「貿易鷹派」的勢力勢更壯大。
　　最新消息指，鷹派三巨頭之一的美國貿易代表萊特希澤已向特朗普遞交了每年向中國進口商
品徵收３００億美元關稅的計劃，包括對電子產品、電信設備、家具、玩具在內的逾百種中國貨
「開刀」，預計最早下周公布。
　　特朗普據悉已要求萊特希澤爭取「更高的稅額」，此外還考慮加強對簽證的控制，並收緊對
華軍民兩用商品或技術的出口。
　　諷刺的是，特朗普在上周五（９日）簽署對進口鋼鐵和鋁全面徵稅命令時稱，將「對那些在
貿易和軍事上都公平對待我們的真朋友展現出極大的靈活性和合作」，包括豁免澳洲、加拿大、
墨西哥等。
　　但正如伊朗外長扎裏夫所說，「特朗普習慣於出爾反爾，同他打交道不可靠」，誰也不知道
下一個遭解雇或徵稅的人或國家是誰。
　　緊隨蒂勒森之後，副國務卿戈德斯坦亦遭特朗普革職。《紐約時報》透露，白宮未來數周還
將有一系列人事變動。有人戲稱，唯一確定不會遭特朗普解僱的可能只剩下他的女兒和女婿。

＊摩通：基準情形是邁向談判的崎嶇之路＊

　　市場擔憂，蒂勒森突遭解僱意味著特朗普「美國優先」的政策會進一步加強，但就對會否觸
發美國和歐盟、中國的全面貿易戰看法分歧。
　　摩根大通發表研究報告稱，預計中美之間的貿易摩擦會升級，基準情形是「邁向談判的崎嶇
之路，而非全面開打貿易戰」。該行預計，如對華機械和電子進口產品施加２０％的關稅，可能
造成中國經濟增長減少０﹒１８％。
　　至於對中國內地和港股的影響，摩通認為，中小股、與消費者和科技相關行業的營收對美國
敞口很大，金屬業的曝險則有限，而醫療不會受到商品關稅的影響。
　　此外，「新興市場之父」麥樸思稱，市場高估貿易戰的風險，這其實不會發生，而恐懼創造
了投資機會。

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