《投資智慧－鄧聲興》銀監保監整合有助維護長期金融穩定

《投資智慧》大型內銀股陸續在月底公布業績，率先公布業績的農行（０１２８８）勝預期

並帶動內銀板塊表現。隨著內地去槓桿政策繼續推進，料利率將出現持續增長的趨勢，屆時將利

好整體行業進一步提升盈利增長空間，並預期帶動內銀的估值可持續改善；特別是存款基礎、資

本水平及風險管控能力俱高的內銀股。



＊農行配售後利提升資本率＊



農行純利按年升４﹒９％符全市場預期，當中資產質素較預期強，不良貸款率按季明顯下降

１６點子至１﹒８％，撥備覆蓋率更升逾１４個百分點至２０８％。該行同時宣布將向匯金、財

政部等７所公司私人配售不超過２７４﹒７３億股Ａ股，集資額不多於１０００億元人民幣。募

集資金將全部用於補充該行的核心一級資本，同時設禁售期三至五年，配售後有利農行提升資本

率，並改善存款基礎及流動性增加收入。消息刺激農行股價，其Ａ股配股股價較Ｈ股出現溢價，

日前Ｈ股股價配合大陽燭逆市升近半成，創一個月新高。



＊銀保合併加強金融監管＊



與此同時，國務院機構改革方案議案中，將中銀監和中保監的職責整合，組建中國銀行保險

監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位。其主要職責是，依照法律法規統一監督管理銀行業

和保險業，維護銀行業和保險業合法、穩健運行，防範和化解金融風險，保護金融消費者合法權

益。隨著內地加強金融監管，銀行未來的資產負債表透明度可提升。筆者相信若政策落實對大型

中資金融股影響不大。事實上，相關部門將進一步加強對市場風險控制以及加大去槓桿力度，將

有助維護長期金融穩定。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

