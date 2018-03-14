《缸邊嫺談－黃惠嫺》睿見（６０６８）力擴規模布局廣東及大灣區

《缸邊嫺談》睿見教育（０６０６８）為布局於廣東省及粵港澳大灣區的發展，現正透過三

大方式擴展業務，一是透過收購；二是建設新校；三是提高集團現有學校的容量。

在收購方面，去年６月集團收購了揭陽學校７０％的權益。在新建學校上，於廣東省雲浮市

及四川省廣安市會有兩所學校２０１８年９月落成投入服務。在擴大學校的容量上，集團計劃將

現有的五間學校合共增加２３８９０個，將總學生容量由現時的４９８０４個提升至２０２０╱

２０２１學年的７３６９４個，增長幅度達４７﹒９％。再加上正在建設中的兩所於２０１８年

９月１日開學的新校合共１４８６０個的學生容量，若上述提到的學生容量於２０２０╱

２０２１學年能全數招生，屆時集團旗下９間學校的總學生容量將提升７７﹒８％至８８５５４

個。於去年１１月３０日集團公布，與潮州市人民政府訂立合作協議，集團將分多個階段建設建

議中的學校，目標容量約８０００名學生。



＊堅持２＋２＋２策略＊



睿見教育主要從事高端民辦中小學教育，提供小學、初中和高中三個階段的十二年一體化教

育。而集團專注於經濟和人口排名全國第一的廣東省，並全面布局粵港澳大灣區，同時逐漸向全

國其他優質經濟帶延伸。集團堅持「２＋２＋２」策略，即未來每年開學２所學校，建設中的學

校２所，簽約準備建設優質新學校２所。最新，於今年１月集團與江門市政府簽署設立新學校，

集團將負責興建寄宿制學校，預期總目標容量約為７５００名學生。未來會繼續擴大於珠江三角

區域內辦學的範圍，加快粵東、粵西的戰略部署，同時繼續提升在山東、四川等地的滲透率，進

而向全國主要經濟帶逐步延伸。

在政策層面上，於２０１７年９月１日實施的《民辦教育促進法》，集團的有效稅率有望從

２０１６╱１７財政年度的２５﹒９％降至１５％，加上此政策令民辦教育加學費不再受到政策

的限制，而集團透露已計劃將於２０１８╱１９學年上調廣東區域學校的學費，估計會有雙位數

增長。另外，集團公布２０１７╱１８學年的最新收生數字，新學年的入學人數按年增長

２９﹒５％至４１１８０個。集團估計在不包括收購項目的情況下，２０１８╱１９學年的入學

人數將會增長至５萬個，增長超過２０％。



＊具品牌優勢＊



睿見教育亦具品牌效應的優勢，於２０１６╱２０１７學年，集團旗下的學校超過９０％的

高中畢業生被中國大學錄取，且有超過２０％的高中畢業生被廣東省教育考試局發行的「廣東省

大學申請及入學指引」認定的中國的一類本科大學錄取。而２０１７年中國普通高等學校招生全

國統一考試中，１０名高中畢業生分別被北京大學及清華大學錄取。加上集團已收緊收生比例，

由５、６年前的１０：１提升至現時的２０：１，即在２０個學生中選１個，校內學生的水平進

一步提升，有助提升集團旗下學校的質素，相信會得到虎爸虎媽爭相報讀，有助提升集團旗下學

校的利用率。睿見育國際學校教育業務正好食正多個國策，在內地對教育需求高速增長下，預期

會推動集團未來的收入及盈利會得到進一步上升。投資者可考慮於５﹒６元的水平增持或吸納，

中長線目標價則為７﹒０１元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

