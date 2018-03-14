  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2018 10:44

《缸邊嫺談－黃惠嫺》睿見（６０６８）力擴規模布局廣東及大灣區

　　《缸邊嫺談》睿見教育（０６０６８）為布局於廣東省及粵港澳大灣區的發展，現正透過三
大方式擴展業務，一是透過收購；二是建設新校；三是提高集團現有學校的容量。
　　在收購方面，去年６月集團收購了揭陽學校７０％的權益。在新建學校上，於廣東省雲浮市
及四川省廣安市會有兩所學校２０１８年９月落成投入服務。在擴大學校的容量上，集團計劃將
現有的五間學校合共增加２３８９０個，將總學生容量由現時的４９８０４個提升至２０２０╱
２０２１學年的７３６９４個，增長幅度達４７﹒９％。再加上正在建設中的兩所於２０１８年
９月１日開學的新校合共１４８６０個的學生容量，若上述提到的學生容量於２０２０╱
２０２１學年能全數招生，屆時集團旗下９間學校的總學生容量將提升７７﹒８％至８８５５４
個。於去年１１月３０日集團公布，與潮州市人民政府訂立合作協議，集團將分多個階段建設建
議中的學校，目標容量約８０００名學生。
　
＊堅持２＋２＋２策略＊
　
　　睿見教育主要從事高端民辦中小學教育，提供小學、初中和高中三個階段的十二年一體化教
育。而集團專注於經濟和人口排名全國第一的廣東省，並全面布局粵港澳大灣區，同時逐漸向全
國其他優質經濟帶延伸。集團堅持「２＋２＋２」策略，即未來每年開學２所學校，建設中的學
校２所，簽約準備建設優質新學校２所。最新，於今年１月集團與江門市政府簽署設立新學校，
集團將負責興建寄宿制學校，預期總目標容量約為７５００名學生。未來會繼續擴大於珠江三角
區域內辦學的範圍，加快粵東、粵西的戰略部署，同時繼續提升在山東、四川等地的滲透率，進
而向全國主要經濟帶逐步延伸。
　　在政策層面上，於２０１７年９月１日實施的《民辦教育促進法》，集團的有效稅率有望從
２０１６╱１７財政年度的２５﹒９％降至１５％，加上此政策令民辦教育加學費不再受到政策
的限制，而集團透露已計劃將於２０１８╱１９學年上調廣東區域學校的學費，估計會有雙位數
增長。另外，集團公布２０１７╱１８學年的最新收生數字，新學年的入學人數按年增長
２９﹒５％至４１１８０個。集團估計在不包括收購項目的情況下，２０１８╱１９學年的入學
人數將會增長至５萬個，增長超過２０％。
　
＊具品牌優勢＊
　
　　睿見教育亦具品牌效應的優勢，於２０１６╱２０１７學年，集團旗下的學校超過９０％的
高中畢業生被中國大學錄取，且有超過２０％的高中畢業生被廣東省教育考試局發行的「廣東省
大學申請及入學指引」認定的中國的一類本科大學錄取。而２０１７年中國普通高等學校招生全
國統一考試中，１０名高中畢業生分別被北京大學及清華大學錄取。加上集團已收緊收生比例，
由５、６年前的１０：１提升至現時的２０：１，即在２０個學生中選１個，校內學生的水平進
一步提升，有助提升集團旗下學校的質素，相信會得到虎爸虎媽爭相報讀，有助提升集團旗下學
校的利用率。睿見育國際學校教育業務正好食正多個國策，在內地對教育需求高速增長下，預期
會推動集團未來的收入及盈利會得到進一步上升。投資者可考慮於５﹒６元的水平增持或吸納，
中長線目標價則為７﹒０１元。《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》

＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下14/03/2018
日央行考慮 2019年退市
國際動態14/03/2018
蘋果拓軟件業務 股價又破頂
剖析天下13/03/2018
特朗普貿易戰 意在沛公？
生財有道13/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－5G概念】長飛光纖具龍頭優勢 中通服訂單增長穩
生財有道13/03/2018
【銀保合併】姚浩然：兩監合併影響微 農行發股增資降撥備增盈利
生財有道13/03/2018
【兩會直擊】簡列機構改革方案：新建國家監察委員會 合併銀保監
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
香港街頭美食
【覓食尖沙咀】牛迷注意！平民價錢歎霜降A5和牛燒肉 6
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（下） 1
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
打工秘笈
【13種Ending的含意】寫Email時，切忌濫用Thanks！ 2
健康大晒 NEW
【女人唔補好易老】７招踢走「易衰老」陋習！食療教妳如何青春不老 2
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
女子愛財 ． 唐德玲
一筆「多餘錢」的煩惱
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】4張圖選1張，一眼看出你的性格與婚姻，準！ 1
心理攻防戰 ． 梁若芊
【壓力影響表現？】自我要求高，隨時會爆煲 4
食療新意思 ． 陳沛思
【驚蟄湯水】粟米薯仔陳皮薏米瘦肉湯 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 208
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 14
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
產品簡介

【DIVA Channel Giveaway】賞睇 《貝隆夫人》

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊