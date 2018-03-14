【長和預測】券商預料去年純利３４５億，股價已反映超人退休因素

《經濟通通訊社記者伍嘉儀１４日報道》長和（００００１）、長實集團（０１１１３）、

長江基建（０１０３８）及電能實業（００００６）罕見地本周五（１６日）同一日公布２０１

７年全年業績。外界揣測今年年屆９０歲的長和主席李嘉誠將於當日有可能宣布退下火線。而過

去兩星期，李嘉誠及其「頭馬」霍建寧被傳媒追問到有關退休傳聞，二人均保持神秘，三緘其口

。



＊券商預料去年純利３４５億元＊



綜合《彭博》８間券商數據預期，２０１７財年通用會計準則（ＧＡＡＰ）純利中位數為３

４５﹒１１億元，２０１６財年純利為３３０﹒０８億元，升４﹒５５％。

花旗早前發表研究報告表示，料長和於去年度盈利按年增長５％至３４５﹒５７億元，除稅

及利息前盈利亦增長５％至６５７﹒７１億元，主要受到Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ合營的盈利貢獻帶動

，並料長和將每股末期息由１﹒９４５元，提升至２﹒０５元。

摩根大通預料，長和於去年的純利４００億元，並估計盈利勢頭將會維持至２０１８財年，

預料集團盈利增長為１６％。



＊市場關注李嘉誠是否正式退休，料不會有影響＊



如果李嘉誠宣布退下火線，對長和系公司的前景將會帶來衝擊嗎？

交銀國際研究執行董事劉雅瀚向《經濟通通訊社》表示，「超人真是超人」，雖然近年李嘉

誠可能減少直接參與業務，但始終長和的代表人物，如果退休，可能令外界改變對長和的信心及

看法，並影響集團的收購進度以及與其他公司的合作。

他又說，過去兩年長和股價一直落後，相信市場已反映李嘉誠可能退休的消息，相信即使本

周五確認退任，也不會對集團股價構成震盪。

不過，有美資分析師認為，李嘉誠大兒子李澤鉅已加入長和系逾３０年，經驗豐富，加上，

如果李澤鉅的商業決策出錯，李嘉誠肯定作出提點。加上他預期集團高級管理層，包括霍建寧仍

會留任扶助，因此認為李嘉誠退休將不會對長和前景有實際影響。





＊分析料受惠於油價升及匯率變動，長和盈利將提升＊



花旗指，去年上半年長和的ＥＢＩＴＤＡ約５８％貢獻來自歐洲，由於英鎊及歐元匯價趨向

穩定及升值，預期長和的盈利將可受惠於匯率而提升，估計英鎊及歐元匯率每變動１０％，將會

令長和的盈利分別改變１４億元及９億元。

高盛指出，外匯及油價對長和有利，為核心盈利帶來１４％的潛在升幅。該行上調２０１７

至２０１９年每股核心盈利０至３％。

摩通認為，去年上半年長和的ＥＢＩＴＤＡ，分別有３１％及２６％來自英國及歐洲，英鎊

及歐元疲弱成為拖累長和股價的主因。然而，英鎊及歐元已反彈，相信將會令長和提升盈利前景

的全面受惠，並開始反映於股價。

另外，交銀國際預期長和於２０１７財年的核心純利為３３８﹒９７億元。該行認為，長和

將受惠於油價上升、美元貶值及３集團表現優於預期，將長和２０１７至１９年ＥＢＩＴＤ上調

２％至７％。該行又說，目前股價仍未反映以上增長，因為長和股價仍較去年８月最高水平低３

％，並由去年７月１日起跑輸恆指１５％。

